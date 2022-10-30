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    Дэвид Мойес

    Тренер
    Имя Дэвид
    Фамилия Мойес
    Команда Вест Хэм
    Гражданство Шотландия
    Дата рождения 25 апреля 1963
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Матч Турнир
    19.02.2023 Тоттенхэм 2 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 24 тур
    25.02.2023 Вест Хэм 4 : 0 Ноттингем Форест Англия. Премьер-лига, 25 тур
    01.03.2023 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм Англия. Кубок, 1/8 финала
    04.03.2023 Брайтон 4 : 0 Вест Хэм Англия. Премьер-лига, 26 тур
    09.03.2023 АЕК 0 : 2 Вест Хэм Лига конференций, 1/8 финала
    12.03.2023 Вест Хэм 1 : 1 Астон Вилла Англия. Премьер-лига, 27 тур
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Вест Хэм 3 2 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.01.2023 Брентфорд 0 : 1 Вест Хэм
    30.01.2023 Дерби Каунти 0 : 2 Вест Хэм
    01.03.2023 Манчестер Юнайтед 3 : 1 Вест Хэм
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