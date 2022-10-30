Дэвид Мойес
Тренер
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Мойес
|Команда
|Вест Хэм
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|25 апреля 1963
|Имя
|Дэвид
|Фамилия
|Мойес
|Команда
|Вест Хэм
|Гражданство
|Шотландия
|Дата рождения
|25 апреля 1963
|Дата
|Матч
|Турнир
|19.02.2023
|Тоттенхэм
|2 : 0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|25.02.2023
|Вест Хэм
|4 : 0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|01.03.2023
|Манчестер Юнайтед
|3 : 1
|Вест Хэм
|Англия. Кубок, 1/8 финала
|04.03.2023
|Брайтон
|4 : 0
|Вест Хэм
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|09.03.2023
|АЕК
|0 : 2
|Вест Хэм
|Лига конференций, 1/8 финала
|12.03.2023
|Вест Хэм
|1 : 1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 27 тур
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Вест Хэм
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Матч
|07.01.2023
|Брентфорд
|0 : 1
|Вест Хэм
|30.01.2023
|Дерби Каунти
|0 : 2
|Вест Хэм
|01.03.2023
|Манчестер Юнайтед
|3 : 1
|Вест Хэм