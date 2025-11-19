Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
АПЛ 2026/2027
Команды
Эвертон
Дэвид Мойес
Дэвид Мойес
Эвертон
Шотландия
25 апреля 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
2025.11.19 22:33
1
Названы самые высокооплачиваемые тренеры АПЛ
2025.03.27 14:52
1
Только двое признавались тренером месяца в АПЛ чаще, чем Мойес
2025.03.14 17:17
1
«Эвертон» назначил нового тренера – это не Моуринью
2025.01.11 12:24
В Англии раскрыли, возглавит ли Моуринью «Эвертон»
2025.01.09 22:31
1
Гвардиола повторил достижение Мойеса
2024.12.29 18:36
«Милану» предложили нового тренера
2024.09.19 15:34
«Вест Хэм» подтвердил смену тренера по окончании сезона
2024.05.06 20:20
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
2024.04.23 21:43
2
Реакция Мойеса на 0:6 от «Арсенала»
2024.02.11 20:50
Мойес – после 0:3 от «Манчестер Юнайтед»: «Мы были лучше соперника»
2024.02.04 20:37
4
Видео
Мойес станцевал в раздевалке после победы в Лиге конференций
2023.06.09 12:37
Мойес прокомментировал победу «Вест Хэма» в Лиге конференций
2023.06.08 09:45
Возвращение 75-летнего Ходжсона в АПЛ: почему это обрадовало Дэвида Мойеса
2023.03.21 15:56
Мойес провел 642-й матч в АПЛ. Больше игр только у двух тренеров
2023.02.05 17:00
Мойес: «Трансфер Райса из «Вест Хэма» побьет британский рекорд»
2023.02.05 12:15
«Вест Хэм» рассматривает двух тренеров на замену Мойесу
2023.01.15 17:52
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» победил «Вест Хэм» Мойеса и поднялся в зону еврокубков. Роналду провел весь матч
2022.10.30 21:09
«Вест Хэм» поставил ультиматум Мойесу
2022.09.29 09:18
Мойес – о вылете из ЛЕ: «Вест Хэм» проиграл «Айнтрахту» еще в первые минуты матча в Лондоне»
2022.05.06 08:20
Мойес – о стоимости Райса: «Не менее 150 миллионов»
2022.04.02 10:33
2
Мойес: «Ситуация с Абрамовичем и «Челси» ужасна»
2022.03.11 23:40
47
Мойес: «Зума не сыграл с «Лестером» из-за расстройства пищеварения, что-то не то съел»
2022.02.13 22:30
9
Фото
Мойес пил пиво с тренерским штабом «Киддерминстера» после матча Кубка Англии
2022.02.06 13:21
1
Мойес не выиграл 15 выездных матчей АПЛ на «Олд Траффорд». Это антирекорд
2022.01.23 09:59
Мойес – 4-й тренер, проведший 600 матчей в АПЛ
2021.12.16 07:40
АПЛ. «Вест Хэм» в 600-м матче Мойеса проиграл в дерби «Арсеналу»
2021.12.16 00:53
1
Мойес проводит 1000-й матч в тренерской карьере
2021.11.04 20:50
У Крала коронавирус. Он заразился, несмотря на вакцинацию
2021.10.18 10:33
52
«Вест Хэм» – «Манчестер Юнайтед»: Мойес после увольнения из «МЮ» провел против клуба семь матчей и ни одного не выиграл
2021.09.19 14:25
2
1
2
3
4
5
Главные новости
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
2
Фото
Фанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+