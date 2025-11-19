Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ

Вчера, 22:33
1

Андрей Канчельскис анонсировал свой визит в Великобританию. Он собирается постажироваться у главного тренера «Эвертона» Дэвида Мойеса.

«Меня уже несколько раз приглашали на новый стадион «Эвертона». Знаю, что в раздевалке висит моя футболка. Я много раз был на «Гудисон Парк», там висела моя фотография, а на новом решили майку повесить.

Не хочу оценивать свое время в «Эвертоне», пусть другие это сделают. Мне приятно, что и болельщики помнят обо мне, великолепно относятся.

«Эвертон» очень хотел, чтобы я посетил открытие нового стадиона, но я тогда работал с командой, поэтому не смог приехать. Сейчас появилась такая возможность, так что я уже взял билеты.

2-го декабря полечу на две недели в Англию. За это время планирую попасть и на «Эвертон», и на «Манчестер Юнайтед». Возможно, даже на «Сити» схожу.

Очень хочу встретить [бывшего главного тренера «МЮ» сэра Алекса] Фергюсона, тогда обязательно с ним пообщаемся.

Сейчас, правда, такая поездка стала очень дорогой: билеты, отели, еда. К тому же еще и лететь нужно с пересадкой в Турции. По времени тоже стало сильно дольше.

Стажировка у Мойеса? Можно сказать, для этого и еду. Мне очень нравится простота Дэвида в общении. Очень хочу подсмотреть для себя, как он работает в «Эвертоне».

Интересно оценить тренировочный процесс, увидеть, как английские команды работают в новых условиях. Помню, как в наши дни на базе «Манчестер Юнайтед» было всего одно поле, а сейчас их больше десяти. Правда, к хорошим результатам это почему-то не приводит», – сказал Канчельскис.

  • Россиянин выступал за «Эвертон» с 1995 по 1997 год: 60 матчей, 21 гол, 8 ассистов.
  • Канчельскис тренирует брянское «Динамо», с которым выиграл группу 3 Второй лиги России.

Еще по теме:
Канчельскис сказал, какой тренер нужен «Динамо»
Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо» 1
Канчельскис – о совмещении: «Карпин же не супергерой – невозможно жить две жизни параллельно» 2
Источник: Sport24
Англия. Премьер-лига Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3 Эвертон Динамо Бр Мойес Дэвид Канчельскис Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1763583906
и чего без свой подружки мостового? как же так
Ответить
Главные новости
ФотоДзюба сходил на хоккей и получил подарок
01:11
Акинфеев назвал «дурачками» фанатов «Спартака»
00:48
Ещенко объяснил, почему у Карпина не получилось в «Динамо»
00:36
Шишкин ответил, кто должен возглавить «Спартак»: «Абсолютно классная кандидатура»
00:12
1
В РФС отреагировали на слова Путина о судействе
Вчера, 23:56
6
Черданцев – о новом тренере «Динамо»: «Не удивлюсь, что у него получится»
Вчера, 23:48
1
Селюк предложил «Динамо» тренера: «Он как раз сейчас играет в Лиге чемпионов»
Вчера, 23:23
1
ФотоРоналду обратился к Трампу после встречи в Белом доме
Вчера, 22:55
Реакция Ловчева на уход Карпина из «Динамо»
Вчера, 22:44
2
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
Вчера, 22:33
1
Все новости
Все новости
Руни не включил Холанда в топ-3 лучших игроков сезона АПЛ
01:23
Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ
Вчера, 22:33
1
«Манчестер Юнайтед» может потратить 250 миллионов на обновление полузащиты
18 ноября
4
«Манчестер Сити» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Реала»
18 ноября
2
Названы три претендента на приз лучшему игроку года в Африке
17 ноября
ВидеоРуни повторил свой легендарный гол
15 ноября
3
Клубы АПЛ поборются за игрока, которого «Зенит» хотел приобрести за 20 миллионов евро
14 ноября
Холанд – первый игрок с 30 голами в сезоне-2025/26
13 ноября
1
2 клуба АПЛ заинтересованы в Станковиче
13 ноября
3
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на случай ухода Гвардиолы
12 ноября
«Ливерпуль» может заплатить 130 миллионов за игрока из топ-3 «Золотого мяча»
11 ноября
1
АПЛ. «Манчестер Сити» расправился с «Ливерпулем» (3:0) в 1000-м матче Гвардиолы
9 ноября
7
АПЛ. «Челси» разгромил аутсайдера (3:0) и поднялся на 2-е место, у Гарначо 2 ассиста
9 ноября
АПЛ. «Арсенал» упустил победу над выходцем из Чемпионшипа (2:2)
8 ноября
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» ушел от поражения в матче с «Тоттенхэмом» на 90+6-й минуте
8 ноября
Нескромное заявление Гвардиолы о своих качествах
8 ноября
ФотоБританские женщины выбрали самого сексуального спортсмена мира – итог всех удивил
8 ноября
8
ВидеоРоссийская блогерша расплакалась из-за сходства с Холандом: «У него стремное, колхозное лицо, будто недалекий»
7 ноября
14
Фото«Я просто хочу трахаться»: звезда АПЛ предложил незнакомке заняться сексом
7 ноября
10
Роналду сказал, кого считает своим «футбольным отцом»
7 ноября
ФотоФИФА объявила имена претендентов на звание лучшего тренера года
7 ноября
4
ФотоФИФА назвала претендентов на звание вратаря года
7 ноября
4
ФотоФинальный список номинантов на приз The Best от ФИФА
6 ноября
ФотоФанаты «Манчестер Сити» посвятили Холанду шикарный баннер
6 ноября
Клуб АПЛ рассматривает кандидатуру экс-тренера «Спартака»
5 ноября
Раскрыто имя футболиста АПЛ, которому агент угрожал пистолетом
5 ноября
«Арсенал» повторил рекорд 136-летней давности
5 ноября
Погибшего Жоту признали игроком года по версии Tuttosport
4 ноября
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 