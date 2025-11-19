Канчельскис поедет на стажировку к тренеру из АПЛ

Андрей Канчельскис анонсировал свой визит в Великобританию. Он собирается постажироваться у главного тренера «Эвертона» Дэвида Мойеса.

«Меня уже несколько раз приглашали на новый стадион «Эвертона». Знаю, что в раздевалке висит моя футболка. Я много раз был на «Гудисон Парк», там висела моя фотография, а на новом решили майку повесить.

Не хочу оценивать свое время в «Эвертоне», пусть другие это сделают. Мне приятно, что и болельщики помнят обо мне, великолепно относятся.

«Эвертон» очень хотел, чтобы я посетил открытие нового стадиона, но я тогда работал с командой, поэтому не смог приехать. Сейчас появилась такая возможность, так что я уже взял билеты.

2-го декабря полечу на две недели в Англию. За это время планирую попасть и на «Эвертон», и на «Манчестер Юнайтед». Возможно, даже на «Сити» схожу.

Очень хочу встретить [бывшего главного тренера «МЮ» сэра Алекса] Фергюсона, тогда обязательно с ним пообщаемся.

Сейчас, правда, такая поездка стала очень дорогой: билеты, отели, еда. К тому же еще и лететь нужно с пересадкой в Турции. По времени тоже стало сильно дольше.

Стажировка у Мойеса? Можно сказать, для этого и еду. Мне очень нравится простота Дэвида в общении. Очень хочу подсмотреть для себя, как он работает в «Эвертоне».

Интересно оценить тренировочный процесс, увидеть, как английские команды работают в новых условиях. Помню, как в наши дни на базе «Манчестер Юнайтед» было всего одно поле, а сейчас их больше десяти. Правда, к хорошим результатам это почему-то не приводит», – сказал Канчельскис.