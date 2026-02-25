Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»

Бывший спартаковец Александр Бубнов возмущен последним интервью нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Глушенков допустил неоднозначные высказывания о клубе, партнерах и главном тренере.

26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».

Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.

«Я бы его на трансфер поставил, и сиди на трансфере. Ищи себе команду, где тебе будет не всe равно. Я бы его на тренировки даже не пускал. Пускай где хочет, там и тренируется, хоть вообще не тренируется.

У меня бы эта не потеря была бы. Заменил как нечего делать. Тот же Мостовой его заменил бы. Но там пришлось бы кое-кого в центр передвинуть, а Мостовой бы играл с фланга», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».