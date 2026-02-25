Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»

Сегодня, 00:14
6

Бывший спартаковец Александр Бубнов возмущен последним интервью нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

  • Глушенков допустил неоднозначные высказывания о клубе, партнерах и главном тренере.
  • 26-летний Глушенков проводит 2-й сезон в «Зените».
  • Его статистика: 47 матчей, 21 гол, 12 ассистов.

«Я бы его на трансфер поставил, и сиди на трансфере. Ищи себе команду, где тебе будет не всe равно. Я бы его на тренировки даже не пускал. Пускай где хочет, там и тренируется, хоть вообще не тренируется.

У меня бы эта не потеря была бы. Заменил как нечего делать. Тот же Мостовой его заменил бы. Но там пришлось бы кое-кого в центр передвинуть, а Мостовой бы играл с фланга», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

Еще по теме:
Генич – о словах Глушенкова про новичков «Зенита»: «Какие-то вещи не стоило говорить»
Бубнов определил самого дуркующего футболиста РПЛ 12
Глушенков высказался о возможной смене гражданства 10
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Глушенков Максим Бубнов Александр
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1771968592
да не не надо пускай дальше гаспрем позорит))
Ответить
boris63
1771995053
Хитрый Бубнов, если Зенит сплавит Глушенкова, то точно третье место не займёт. А с Глушенковым на третье место точно можно расчитывать.
Ответить
Айболид
1771998010
Даааа ,совсем плохой стал . Верните Бубе его бромантановые конфеты !
Ответить
Taps
1772000619
Лупоглазый совсем зазвездился ...
Ответить
Evgenijgerasimov607@gmail
1772007675
Назад его в Спартак, Станкович ему по репе надоёт(он улетел, но обещал вернуться)
Ответить
Главные новости
СпецпроектУгадай чемпиона РПЛ: новый тест «Бомбардира», где легко ошибиться
Фото«ПСЖ» поздравил Сафонова с днем рождения
12:40
Быстров оценил акцию фанатов «Торино» для РПЛ: «По навозу – это к ЦСКА»
12:27
3
Нино объяснил, почему может покинуть «Зенит»
12:11
2
В Норвегии без ума от Хайкина: «Заслужил место в Зале славы»
11:58
2
Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»
11:39
3
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
10:51
Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»
10:28
3
Семак объяснил, почему не ругается матом
10:19
Реакция Инфантино на ситуацию в Мексике перед ЧМ-2026
10:07
4
Все новости
Все новости
«Что вы мне звоните, вы кто вообще?»: Сперцян рассказал, как на него вышли из АПЛ
12:04
1
Радимов оценил работу психолога Рюхиной, уволенной Аршавиным из академии «Зенита»
11:54
Титов назвал самый популярный клуб России: «Возможно, даже и в Восточной Европе»
11:39
3
Джон Джон назвал переход в «Зенит» исполнением мечты об игре в Европе
11:27
2
Червиченко – о Кахигао и Карседо: «Пока принюхиваются, чтобы потом ударить по деньгам «Спартака»
11:15
1
В «Локомотиве» сказали, мог ли Пиняев уйти в ЦСКА
11:06
Названа сумма трансфера в ЦСКА двух игроков юношеской сборной России
10:51
Джон Джон оценил шансы на переход Неймара в «Зенит»
10:28
3
Семак объяснил, почему не ругается матом
10:19
Рязанцев сказал, входит ли «Спартак» в число топ-клубов
09:58
2
Тюкавин высказался о возвращении Захаряна в «Динамо»
09:47
3
Талалаев отсудил деньги у «Химок»
09:35
Денисов объяснил, почему у Станковича не получилось в «Спартаке»
09:08
1
В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с контрактами Воробьева, Митрюшкина, Карпукаса и Фассона
08:56
1
Семак объяснил обмен Гонду на Дивеева
08:30
3
Реакция Бубнова на Коутиньо в ЦСКА
01:39
2
Семак прокомментировал сокращение финансирования «Зенита»
01:27
3
Экс-тренер «Шахтера» Фонсека возмущен стремлением ФИФА вернуть Россию
01:17
14
«Лед тронулся»: Бабаев сообщил о подвижках в снятии бана с России
00:48
8
Пименов назвал 2 лучших трансфера зимы в РПЛ
00:40
Мартинс двумя словами описал впечатления от нового тренера «Спартака» Карседо
00:26
1
Бубнов заявил, что Глушенкова нужно выгнать из «Зенита»
00:14
6
Сперцян дал смелое обещание насчет своей карьеры
00:07
Агент Батракова двумя словами оценил вероятность летнего трансфера
Вчера, 23:57
Семак раскрыл свой главный страх
Вчера, 23:23
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
Вчера, 22:59
12
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
Вчера, 22:54
10
Сперцян детально рассказал, с каким конкретным вопросом на него вышла «Барселона»
Вчера, 22:29
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 