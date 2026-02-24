В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров прокомментировал информацию об уходе спонсора – «Ростсельмаша».

«У нас с «Ростсельмашем» подписано спонсорское соглашение на год. Более того, мы недавно получили денежные средства, компания все платит по графику. Никаких официальных писем от «Ростсельмаша» мы не получали.

Возможно, у коллег есть временные трудности, но у нас и раньше такое было с другими партнерами. Мы готовы потерпеть, а потом все это нам компенсируется. Не вижу никаких проблем», – сказал Гончаров.