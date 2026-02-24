Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере Филиппе Коутиньо в ЦСКА.

«Допускаю, что это случится. Мы же видели Пьянича, про которого сейчас никто не вспоминает. Никто не верил, что он перейдет, а он взял и перешел. Сейчас игроки думают о деньгах. Тем более что сейчас Коутиньо свободный агент.

ЦСКА с бразильским рынком хорошо работает. Но это сильный игрок, который поможет клубу, если он в хорошем состоянии», – сказал Мостовой.