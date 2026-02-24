Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном трансфере Филиппе Коутиньо в ЦСКА.
«Допускаю, что это случится. Мы же видели Пьянича, про которого сейчас никто не вспоминает. Никто не верил, что он перейдет, а он взял и перешел. Сейчас игроки думают о деньгах. Тем более что сейчас Коутиньо свободный агент.
ЦСКА с бразильским рынком хорошо работает. Но это сильный игрок, который поможет клубу, если он в хорошем состоянии», – сказал Мостовой.
- 33-летний полузащитник 22 февраля расторг контракт с «Васко да Гама».
- В этом году он провел за бразильский клуб 7 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
- В сборной Бразилии Филиппе Коутиньо провел 68 матчей, забил 21 гол, сделал 11 ассистов. В ее составе он завоевал Кубок Америки-2019, играл на ЧМ-2018.
Источник: Metaratings