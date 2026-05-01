Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Самарцы дома победили со счетом 2:1.

– Повлияло ли поле на игру?

– Нет, это вовсе не так. Поле достаточно хорошее, «Крылья» провели хороший матч. Мы понимали, как они играют и, к сожалению, не смогли добиться хорошего результата.

До этого тут не могли победить и «Локомотив», и ЦСКА, и «Рубин». Нужно отдать должное «Крыльям».

Мы выходили сконцентрированными, хотели взять три очка, это было нужно. Пропустили быстрый гол с пенальти, это осложнило игру.

Первый тайм не получился, во втором тайме удалось сравнять счет. К сожалению, не получилось добиться результата. Это та игра, которую мы должны были и хотели выиграть.