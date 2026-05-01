Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев»

Карседо прокомментировал поражение «Спартака» от «Крыльев»

1 мая, 19:41
14

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо подвел итоги проигранного матча 28-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

– Повлияло ли поле на игру?

– Нет, это вовсе не так. Поле достаточно хорошее, «Крылья» провели хороший матч. Мы понимали, как они играют и, к сожалению, не смогли добиться хорошего результата.

До этого тут не могли победить и «Локомотив», и ЦСКА, и «Рубин». Нужно отдать должное «Крыльям».

Мы выходили сконцентрированными, хотели взять три очка, это было нужно. Пропустили быстрый гол с пенальти, это осложнило игру.

Первый тайм не получился, во втором тайме удалось сравнять счет. К сожалению, не получилось добиться результата. Это та игра, которую мы должны были и хотели выиграть.

Еще по теме:
Карседо прибыл на матч ЦСКА – «Зенит» 4
Ловчев определил, нужно ли увольнять Карседо из «Спартака» после поражения от «Крыльев» 3
Поражение от «Крыльев» назвали хитрым ходом Карседо перед кубковым дерби с ЦСКА 7
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Карседо Хуан Карлос
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1777654467
ВСё-таки команда "холостая", заточенная на набор тактико-тактических данных.Уверенность в конечном успехе подводит.Может, как "Краснодару" в своё время, сменить подходы и несколько упростить игру? Больно уж витиевато...
Ответить
рылы
1777655289
позор! по-зор! п о з о р! ПОЗОР! ПООЗОООР! рылы! где дезеувы goodwin_фксм и бумбраш? а?
Ответить
FFR
1777655548
Твои оправдания бл….дь, не стоит ломаного гроша. Тебя назначили, чтобы команда побеждала, а ты несёшь бред.
Ответить
timon2401
1777655654
Ставь центрального полузащитника Жедсона на право (при наличии Дмитриева / Маркиньоса), суши Мартинса и ставь Литвинова… Максименко, ни разу не выручавший и не отбивший ни одного пенальти… Зобнин вместе с Добней и Заболотным максимум байки в раздевалке травить о своем прошлом в футболе… Не понимаю хвалебные оды в честь Карседо.
Ответить
Persona_non_Grata
1777656481
НЕ УБЕДИЛ !!!(((...
Ответить
oyabun
1777657063
Карседо хорошо описал ход игры. То что мы и сами наблюдали. А вот почему такой результат? Кто виноват в поражении? К сожалению мы так и не услышали.
Ответить
val69
1777657678
Да какие вы накуй сконцентрированные... 11 недовалянных валенков.. Всех вас раком надо ставить после такой игры и драть шомполами, до тех пор пока не будет сил орать от боли...
Ответить
Cleaner
1777658362
Карседо: - И это только начало!!!
Ответить
Artemka444
1777659827
Сколько слов было перед матчем что порвем и так далее А на самом деле просто пшик Спартак днище просто говнище
Ответить
Главные новости
Мостовой отреагировал на выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
10:42
Роналду устроил перепалку с представителями тренерского штаба «Аль-Шабаба»
10:32
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
09:45
6
Анюков назвал эталон крайнего защитника в РПЛ
09:28
4
Сперцян прокомментировал выход «Краснодара» в суперфинал Кубка России
09:18
3
Раскрыто прозвище Арбелоа среди игроков «Реала»
08:37
3
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
19
Известны финалисты всех еврокубков и Кубка России, драка игроков «Реала», игнор Сафонова от УЕФА и другие новости
02:00
1
Родители двух футболистов «Реала» пожаловались Пересу, что их сыновья мало играют
01:45
3
Все новости
Все новости
Талалаев сказал, кто выиграет РПЛ в этом сезоне
08:24
5
«Зенит» хочет избавиться от Латышонка
08:10
18
Московский клуб рассмотрит назначение Талалаева, но при одном условии
00:47
1
Бубнов оценил вариант с назначением Галактионова в ЦСКА
Вчера, 22:23
2
«Зениту» посоветовали российского тренера на случай ухода Семака
Вчера, 21:59
7
«Спартак» приглашал белого мага: «Потусторонние чудеса существуют»
Вчера, 21:14
10
Бубнов раскрыл оскорбительные слова Мостового про Челестини
Вчера, 20:58
4
Президент РПЛ прояснил ситуацию с лицензированием «Ростова» на следующий сезон
Вчера, 20:01
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
Вчера, 19:20
1
Губерниев назвал желаемого тренера для ЦСКА
Вчера, 18:37
9
ЦСКА озвучил диагноз травмированного Глебова
Вчера, 17:47
4
Назван лучший игрок РПЛ в апреле
Вчера, 16:50
4
Левникова уличили в двух ошибках в пользу «Спартака» в дерби с ЦСКА
Вчера, 16:29
13
Дзюба – о легионере «Зенита»: «Взяли не бразильца, а индуса нетрезвого»
Вчера, 15:53
6
Итальянский тренер Пиоли заявил, что не отказывал ЦСКА
Вчера, 15:45
1
«Локомотив» хочет вернуть участника Евро-2020
Вчера, 15:31
3
Глебов – об отставке Челестини: «Пережил и пошел тренироваться с другим тренером»
Вчера, 14:34
Стал известен срок, на который выбыл Комличенко – он пропустит начало следующего сезона
Вчера, 13:54
1
Скопинцев высказался о мессенджере MAX: «Люди думают, что там за ними следят»
Вчера, 13:47
5
Глебов высказался о возможном переходе в «Интер»
Вчера, 13:19
6
Президент РПЛ назвал дату возвращения России на международную арену
Вчера, 12:56
18
Худяков ответил на предложение «Спартака»
Вчера, 12:30
9
Алаев одним словом описал ситуацию Алдонина, борющегося с раком
Вчера, 11:58
2
ЦСКА определился с новым тренером
Вчера, 11:51
14
Шокирующее заявление Бубнова насчет уровня Песьякова
Вчера, 11:41
6
Губерниев отреагировал на возможное назначение Галактионова в ЦСКА
Вчера, 10:59
3
Кисляк одним словом описал сезон ЦСКА
Вчера, 08:26
1
СпецпроектЗа какой клуб Сычев забил больше? Тест про московские клубы
Вчера, 08:17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 