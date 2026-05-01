ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» роликом с отсылкой на судейство

Пресс-служба ЦСКА подготовила промо к домашней игре 28-го тура РПЛ против «Зенита».

В видео, сделанном в стиле видеоигры на приставке Sega, показан запуск матча между ЦСКА и «Зенитом».

Для начала игры нужно использовать пароль «123», а затем выбрать игровую форму. У сине-бело-голубых один из комплектов – судейский.

Также у зенитовцев есть уникальные опции: выставить на поле 12 игроков, регулировать параметры назначения пенальти – «да», «нет», «только честные».

В предматчевых установках тренеры обеих команд упоминают юбилей «Зенита».