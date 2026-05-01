ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» роликом с отсылкой на судейство

Пресс-служба ЦСКА подготовила промо к домашней игре 28-го тура РПЛ против «Зенита».
В видео, сделанном в стиле видеоигры на приставке Sega, показан запуск матча между ЦСКА и «Зенитом».
Для начала игры нужно использовать пароль «123», а затем выбрать игровую форму. У сине-бело-голубых один из комплектов – судейский.
Также у зенитовцев есть уникальные опции: выставить на поле 12 игроков, регулировать параметры назначения пенальти – «да», «нет», «только честные».
В предматчевых установках тренеры обеих команд упоминают юбилей «Зенита».
- Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 мая, в 19:00 мск.
- ЦСКА после 27 туров занимает 6-е место в РПЛ, «Зенит» – 2-е.
Источник: телеграм-канал ЦСКА