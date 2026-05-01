РПЛ Лига Европы Матчи Новости Конкурс прогнозов
ЦСКА анонсировал матч с «Зенитом» роликом с отсылкой на судейство

1 мая, 17:53
14

Пресс-служба ЦСКА подготовила промо к домашней игре 28-го тура РПЛ против «Зенита».

В видео, сделанном в стиле видеоигры на приставке Sega, показан запуск матча между ЦСКА и «Зенитом».

Для начала игры нужно использовать пароль «123», а затем выбрать игровую форму. У сине-бело-голубых один из комплектов – судейский.

Также у зенитовцев есть уникальные опции: выставить на поле 12 игроков, регулировать параметры назначения пенальти – «да», «нет», «только честные».

В предматчевых установках тренеры обеих команд упоминают юбилей «Зенита».

  • Матч пройдет на «ВЭБ Арене» в субботу, 2 мая, в 19:00 мск.
  • ЦСКА после 27 туров занимает 6-е место в РПЛ, «Зенит» – 2-е.

Источник: телеграм-канал ЦСКА
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (14)
Император 1
1777647461
Не нужно перед матчем такие ролики делать
Ответить
Alexander.saf
1777647839
Лучше бы играть научились
Ответить
Цугундeр
1777648103
Негоже как-то соломку перед матчем подстилать..) Жуйте сено и играйте,а то какие-то поросячие ужимки..
Ответить
Mirak92
1777648180
Гонду не забьет. Витек привезет пенальти, хорошего просмотра.
Ответить
порт
1777648621
Пора прекращать писать сценарий к роликам поварам в конюшне
Ответить
biber.ru
1777649028
Всё в клубе работает, команда только не играет.
Ответить
tilham
1777650751
классно придумали
Ответить
DVOK68
1777651762
Харэ нагнетать про судейство.Выходите и играйте на победу.Сейчас судьи косорезят в любом матче РПЛ,так что не надо трендеть за судейство.
Ответить
Desma
1777651889
Детвора развлекается.....
Ответить
JIEGEHDA
1777652585
Ну а чё молодцы . Красиво подкололи . Только вот иногда , хорошо смеётся тот кто смеётся последний . Спартак тому пример
Ответить
