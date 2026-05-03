Реакция Газзаева на поражение ЦСКА от «Зенита»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался по итогам матча 28-го тура РПЛ против «Зенита».

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1.

«Зенит» вышел в лидеры РПЛ, но у «Краснодара» есть игра в запасе.

«У «Зенита» было подавляющее преимущество. ЦСКА пытался что-то противопоставить, но у них ничего не получилось. В последние годы обе команды являются лидерами российского футбола. «Зенит» подтверждает свое лидерство, а ЦСКА пока что нет. Это матч команд, у которых есть традиции, амбиции и психология победителя.

Но вчера это показал только «Зенит». В дерби так не играют. Это принципиальные встречи, когда каждый в команде должен проявлять свои лучшие качества. На данный момент ЦСКА находится в плачевном состоянии», – сказал Газзаев.