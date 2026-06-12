«Спартак» получил первое официальное предложение по Барко

«Индепендьенте» сделал первое официальное предложение по трансферу полузащитника Эсекьеля Барко из «Спартака».
Клуб из Авельянеды хочет купить 50 процентов прав на футболиста за 1,5 миллиона долларов.
В «Индепендьенте» знают, что «Спартак» отклонит указанное предложение. Аргентинский клуб готов поднять цену до определeнного потолка.
- 27-летний Барко в минувшем сезоне провел за «Спартак» 37 матчей, забил 8 голов, сделал 9 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 16 миллионов евро.
- Срок действующего соглашения аргентинца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2027 года.
Источник: страница Матиаса Мартинеса в соцсети X