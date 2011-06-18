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Аргентина. Примера
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Индепендьенте
€ 19 млн
Индепендьенте
Авельянеда
Аргентина. Примера
Стадион:
Либертадорес де Америка
Сайт:
http://www.caindependiente.com
Тренер:
Карлос Тевес
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Топ-10 самых дорогих покупок в РПЛ летом
11 сентября
2
Месси и Роналду окажутся в одной команде
8 сентября
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
5 сентября
Потенциальный новичок «Динамо» пропустит матч со «Спартаком»
3 сентября
1
В Аргентине ждут ответа «Динамо» по трансферу вингера
26 августа
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
19 августа
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
15 августа
3
В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»
8 июля
16
Представитель Барко сообщит «Спартаку» о решении игрока
5 июля
27
Аргентинский клуб улучшит предложение по Барко
19 июня
7
«Спартак» дал ответ на третье предложение аргентинского клуба по Барко
18 июня
11
Селюк прокомментировал желание Барко покинуть «Спартак»
17 июня
8
«Краснодар» предложил 8 миллионов за вингера сборной Чили
16 июня
5
«Спартак» получил первое официальное предложение по Барко
12 июня
13
Шавло объяснил «Спартаку», как вести себя в сложной ситуации с Барко
10 июня
4
Барко посоветовали возвращаться в Аргентину: «Зачем ему бороться со «Спартаком» за 3-4 место?»
9 июня
19
В «Индепендьенте» прокомментировали трансфер спартаковца Барко
8 июня
21
Аргентинский журналист прояснил будущее спартаковца Барко
7 июня
2
Спартаковец Барко публично заявил о желании выступать за другой клуб
6 июня
44
Названа причина сложностей в переговорах «Спартака» с Барко
3 июня
7
Подробности переговоров «Спартака» и «Индепендьенте» по аренде Барко
2 июня
5
Барко попросил «Спартак» отпустить его в «Индепендьенте»
2 июня
9
Стало известно, почему Барко хочет покинуть «Спартак»
1 июня
13
«Спартак» получит предложение по Барко
1 июня
20
«Спартак» ведет переговоры о продаже Барко
27 мая
29
Боселли приближается к уходу из РПЛ
7 февраля
Стало известно, кого «Зенит» планировал подписать до Дивеева
4 января
6
«Спартак» рассмотрит несколько кандидатов после срыва трансфера Куэсты
2025.08.28 10:58
3
«Спартак» не смог купить аргентинского защитника за 12 миллионов евро
2025.08.19 12:07
1
Названа сумма, за которую игрока сборной Аргентины могут отпустить в «Спартак»
2025.08.15 11:56
10
1
2
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