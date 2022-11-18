- 18 ноября 2022
- 22:47 «Индепендьенте» сделал предложение ЦСКА по Гайчу 2
- 20 мая 2022
- 11:11 Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
- 4 февраля 2022
- 16:56 Гайч близок к переходу в «Индепендьенте» на правах аренды с опцией выкупа 1
- 30 января 2022
- 14:30 В ЦСКА допустили, что Гайч может вернуться в клуб
- 10:15 ЦСКА и «Индепендьенте» согласовали аренду Гайча 2
- 29 января 2022
- 14:22 «Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты 4
- 6 июля 2020
- 16:24 «Локомотив» интересуется игроком сборной Уругвая Силвой 2
- 28 мая 2019
- 01:27 «Краснодар» интересуется защитником сборной Уругвая Силвой 6
- 5 мая 2019
- 11:18 «Зенит» выплатит «Бока Хуниорс» и «Индепендьенте» бонусы за победу в РПЛ 7
- 26 февраля 2019
- 23:45 Модель Хаитт нашли мертвой. Она давала показания о проституции игроков «Ривер Плейта» и предупреждала, что ее могут убить 1
- 9 января 2019
- 22:48 «Зенит» не продал Ригони «Индепендьенте» за 5 миллионов 5
- 5 января 2019
- 11:38 «Краснодар» отказал «Индепендьенте» в аренде Куэвы 3
- 3 января 2019
- 07:40 Куэва может сменить «Краснодар» на «Индепендьенте»
- 26 марта 2018
- 12:20 Агуэро вернется в «Индепендьенте» по завершении контракта с «Манчестер Сити» в 2020 году
- 13 февраля 2018
- 14:33 Фото Глава АФА Тапиа вручил Лопыревой в Буэнос-Айресе футболку сборной Аргентины 5
- 3 февраля 2018
- 12:28 «Бельграно» судится с «Индепендьенте» из-за трансфера Ригони в «Зенит» 3
- 14 декабря 2017
- 07:41 «Индепендьенте» стал обладателем Кубка Южной Америки
- 26 августа 2017
- 11:30 Барко не входит в интересы «Зенита» 5
- 23 августа 2017
- 14:59 Фото «Зенит» объявил о переходе Ригони 20
- 22 августа 2017
- 15:37 Видео Ригони проходит медосмотр в Санкт-Петербурге 8
- 21 августа 2017
- 19:52 Ригони: «Я уже адаптировался к стилю игры «Зенита», за которым пристально следил» 7
- 20 августа 2017
- 07:02 Источник: «Индепендьенте» согласился продать «Зениту» Ригони 14
- 14 августа 2017
- 12:46 Ригони может перейти не в «Зенит», а в «Наполи» 12
- 10 августа 2017
- 21:05 Трансфер Ригони в «Зенит» может сорваться 4
- 8 августа 2017
- 21:40 «Зенит» заплатит за Ригони 12 миллионов 8
- 18:12 Агент Ригони сообщил, что игрок ждет окончательного ответа от «Зенита» 9
- 3 августа 2017
- 16:27 Агент Ригони сегодня прилетит в Санкт-Петербург 7
- 31 июля 2017
- 13:11 Агент: «Сделка по Ригони завершена. Игрок прибудет в Санкт-Петербург через 48 часов» 9
- 28 июля 2017
- 21:15 Завтра Ригони прилетит в Санкт-Петербург, чтобы подписать контракт с «Зенитом» 6
- 01:50 «Зенит» заплатит за Ригони 10,5 миллиона, сумма будет выплачена в течение двух лет 7