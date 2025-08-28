«Спартак» рассмотрит несколько кандидатов после срыва трансфера Куэсты

После срыва трансфера Карлоса Куэсты из «Галатасарая» «Спартак» решил вернуться к предыдущим вариантам на позицию центрального защитника. Лидерами в шорт-листе красно-белых являются 26-летний Сауль Коко из «Торино» и 23-летний Кевин Ломонако из «Индепендьенте».

Появилась информация, что представители «Спартака» уже связались с итальянским клубом для возобновления переговоров по Коко.

Сообщается, что красно-белые также могут вернуться к кандидатуре 31-летнего Александера Джику из «Фенербахче».

Кроме того, «Галатасарай» готов пойти на снижение цены по трансферу Куэсты. Сообщается, что сделка не сорвана окончательно, но шансы на ее осуществление малы. Агенты Куэсты уже возобновили контакты с другими клубами.