  • «История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»

«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»

Сегодня, 17:15
6

Владимир Быстров обратил внимание, что ЦСКА столкнулся с теми же проблемами, что и «Спартак» год назад.

По его мнению, результаты у обеих команд ухудшились после зимнего обновления состава.

  • В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.
  • Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.
  • ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

«Команда без всех новичков, которые зимой присоединились, выглядела намного лучше, чем сейчас. Челестини не может разобраться с составом. Он просил футболистов, ему их купили, но стало хуже.

Мы это видели в «Спартаке» со Станковичем. Команда была хороша, ему привезли игроков, а больше мы не увидели «Спартак». Видимо, история повторяется. Возможно, ему удастся что-то переломить, но не знаю.

Есть ощущение, что тренеры, показав себя, начинают не строить команду, а крутить какие-то бизнес-проекты. Шансов на чемпионство уже не вижу, а за тройку они обязаны бороться. Вряд ли команда будет проигрывать всем подряд.

Глебов и Кисляк, которые до этого себя хорошо показывали, сейчас показывают себя только моментами, а не на протяжении всего матча», – сказал Быстров.

Еще по теме:
Быстров – о легионере ЦСКА: «Пусть валит в свою страну» 17
Быстров вынес вердикт, кто спровоцировал драку в матче «Балтика» – ЦСКА 34
Быстров: «Спартак» обосрался во втором тайме» 6
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Быстров Владимир
Комментарии (6)
СильныйМозг
1773758852
Люди, после секты, лучше не становятся. Быстров не исключение.
vick-north-west
1773760300
Внештатный спикер МатчТВ как никогда прав. Лучшее - враг хорошего.
Бан
1773761033
Это Быстров идет по стопам Мостового, только насколько он был хуже как игрок, настолько же смешнее как балабол. Особенно улыбнуло насчет Глебова. Он вообще игры ЦСКА смотрел?
Alexander.saf
1773763876
Что то стало много этого алкаша
mab1011
1773763942
Всех "п р о с т и т у т о к" мы продали Спартаку, пришлось новых докупить, чтобы было чего продать...
Главные новости
Хайкин установил рекорд Лиги чемпионов
22:10
⚡️ Кубок России. «Краснодар» разнес ЦСКА и вышел в финал Пути РПЛ после 1:3 в первом матче
21:33
84
ФотоКордоба спровоцировал стычку с защитником ЦСКА
21:22
8
Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026
21:11
2
Гурцкая указал на судейскую ошибку в пользу «Зенита» в матче со «Спартаком»
20:56
6
Мамаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
20:45
5
Обляков установил рекорд Кубка России
20:30
5
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
7
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
Все новости
Все новости
Гурцкая – о футболисте «Спартака»: «Надо проверить, он вообще вменяемый»
20:20
6
Пономарев пригрозил Талалаеву: «Я бы позвонил этому маленькому Наполеончику»
20:06
13
Сборной России предложили тренироваться в Крыму
19:55
1
Мелкадзе рассказал о самой жесткой гулянке в «Спартаке»: «Творилась полная жесть»
19:42
11
«Я просто в шоке»: Ловчев восхитился «Балтикой» в матче с ЦСКА
19:23
1
Тихонов отказал Аршавину в статусе лучшего игрока в истории российского футбола
19:15
7
Информация о показе мартовских матчей сборной России на ТВ
19:07
3
Полузащитник «Балтики» выбыл на три недели
19:00
2
Быстров сказал, как «Краснодару» не упустить чемпионство
18:52
2
ЭСК РФС рассмотрит три эпизода в матче «Балтика» – ЦСКА
18:26
2
«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»
17:15
6
Газзаев определил виновного в потасовке в конце матча «Балтика» – ЦСКА
16:29
14
Агент – о «Краснодаре» без Кордобы: «Это слесарь без четырех пальцев»
16:00
1
Орлов похвалил «Спартак» после поражения от «Зенита»
15:41
6
Пономарев сравнил СССР и современную Россию
15:30
8
Мелкадзе: «Жалею, что не разорвал контракт со «Спартаком»
15:15
3
Радимов оценил преображение «Рубина» после смены тренера
14:57
Юран назвал причину весеннего кризиса ЦСКА
14:49
3
Эмери высказался о Дзюбе, называвшем его «тренеришкой»
14:45
15
Мостовой одним словом описал игру «Спартака» при Карседо
14:27
11
Карасев стал рекордсменом РПЛ по назначенным пенальти
14:19
1
Жирков – о проблемах со связью в Москве: «Крыса укусила дочку, а мы не могли дозвониться до скорой»
14:01
2
В КДК раскрыли, просила ли «Балтика» отменить удаление Талалаева
13:49
7
Жирков – о стажировке Мостового в «Динамо»: «Он многое понимает в учебе, в футболе, везде»
13:27
1
Кононов высказался о своей работе в «Спартаке»
12:59
2
Реакция Карпина на поведение Талалаева в матче с ЦСКА
12:53
15
«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с «Зенитом»
12:33
46
Мелкадзе рассказал о своей реакции на провокации Талалаева
12:21
Все новости
