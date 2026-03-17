«История повторяется»: Быстров заявил, что ЦСКА идет по стопам «Спартака»

Владимир Быстров обратил внимание, что ЦСКА столкнулся с теми же проблемами, что и «Спартак» год назад.

По его мнению, результаты у обеих команд ухудшились после зимнего обновления состава.

В субботу армейцы на выезде уступили «Балтике» со счетом 0:1.

Они проиграли четвертый матч подряд в РПЛ.

ЦСКА опустился на пятое место в турнирной таблице, отстав от лидирующего «Краснодара» на десять очков.

«Команда без всех новичков, которые зимой присоединились, выглядела намного лучше, чем сейчас. Челестини не может разобраться с составом. Он просил футболистов, ему их купили, но стало хуже.

Мы это видели в «Спартаке» со Станковичем. Команда была хороша, ему привезли игроков, а больше мы не увидели «Спартак». Видимо, история повторяется. Возможно, ему удастся что-то переломить, но не знаю.

Есть ощущение, что тренеры, показав себя, начинают не строить команду, а крутить какие-то бизнес-проекты. Шансов на чемпионство уже не вижу, а за тройку они обязаны бороться. Вряд ли команда будет проигрывать всем подряд.

Глебов и Кисляк, которые до этого себя хорошо показывали, сейчас показывают себя только моментами, а не на протяжении всего матча», – сказал Быстров.