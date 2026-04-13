  • «Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»

«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»

Сегодня, 20:47
10

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» едва не проиграл «Краснодару» в 24-м туре РПЛ из-за тактики Сергея Семака.

«До этого «Зенит» никогда так не играл [не прессинговал в первом тайме]. Это была авантюра со стороны «Зенита». Это достаточно сложная игра. Вы должны понимать, что это нужно готовить, это нужно тренировать.

«Краснодар» – команда очень высокого уровня. Если бы у Сперцяна заладилась игра, а Дуглас Аугусто переводил мяч, то «Краснодар» выходил один на один.

Получилось, что штаб Семака пошел ва-банк в этом матче, потому что он хотел задавить «Краснодар». Что в итоге получилось? Они не задавили и чудом не проиграли в этом матче.

«Краснодар» ошибся, «Зенит» повел в счете. Дальше «Зенит» выходит из раздевалки, но сил на второй тайм нет, прессинговать они больше не могут.

Я считаю, что Семак провел авантюру. Он связал это [спад «Зенита» во втором тайме] не с физикой, потому что любое признание, что команде не хватило физики – его косяк.

Если бы во втором тайме у «Краснодара» были те два-три игрока, о которых говорил Мурад Мусаев, то они выиграли бы этот матч.

На лицо Барриоса было жалко смотреть, потому что в двух забегах с Кордобой было видно, что он уже не может играть», – сказал Гурцкая.

Россия. Премьер-лига Краснодар Зенит Гурцкая Тимур
WILDLING_HRUNDEL
1776103047
Если да кабы, фантазёр) игра была равна играли два...все закономерно! Зенит в этом сезоне в играх с Краснодаром забрал 4 очка , Краснодар очко... Зенит выходит круче
DMитрий
1776104897
Эта "авантюра" могла принести 2:0, 3:0 после первого, если бы лучше распорядились мячом. Тогда бы при таком счёте, уже быкам ловить нечего было бы. У Краснодара был разрыв между линиями и провал в опорной зоне. Вот там-то как я увидел плохо Энрике действовал в некоторых моментах. Затягивал с пасом и сам не бил, а если и бил, то не опасно. Один раз разыграли с Маркусом, но этого недостаточно. Педро в центре на этих подходах как раз в первом тайме не хватило.
FWSPM
1776104905
Этот гурцкая ничего не смыслит в футболе На самом деле зенит доминировал в этом матче - "Питерцы просто доминировали на поле, играли с ощутимым преимуществом.«Зенит» в целом был сильнее. Питерцы не использовали свои шансы." - Г. Орлов Статистика матча Удары по воротам Зенит -5 Краснодар - 10 Удары в створ Зенит -2 Краснодар - 4 Угловые Зенит -0 Краснодар - 5 Владение Зенит -42% Краснодар - 58% Голевые моменты Зенит -3 Краснодар - 8 Для справки: «Зенит» сыграл вничью с «Краснодаром» со счётом 1:1 в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 и провёл, таким образом, свой худший матч в истории на «Газпром Арене» по ударам (5) и xG* (0,32). Еще никогда с момента переезда на «Газпром Арену» в 2017 году «Зенит» не бил так мало по воротам дома в РПЛ (предыдущий антирекорд — 7 ударов)
Дубина
1776106069
Я запрещаю хейтить цыганей и Сережу))))!!!!!
Шустик
1776106822
Кто такая гурцкая?
