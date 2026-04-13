«Это авантюра»: Гурцкая указал на ключевую ошибку Семака в матче «Зенит» – «Краснодар»

Футбольный агент Тимур Гурцкая считает, что «Зенит» едва не проиграл «Краснодару» в 24-м туре РПЛ из-за тактики Сергея Семака.

Команды поделили очки на «Газпром Арене» – ничья 1:1.

Авторы забитых голов – Вендел и Лукас Оласа.

На 78-й минуте прямую красную карточку получил Педро.

«Краснодар» сохранил лидерство в РПЛ по итогам 24-го тура.

«Зенит» по-прежнему отстает на одно очко.

«До этого «Зенит» никогда так не играл [не прессинговал в первом тайме]. Это была авантюра со стороны «Зенита». Это достаточно сложная игра. Вы должны понимать, что это нужно готовить, это нужно тренировать.

«Краснодар» – команда очень высокого уровня. Если бы у Сперцяна заладилась игра, а Дуглас Аугусто переводил мяч, то «Краснодар» выходил один на один.

Получилось, что штаб Семака пошел ва-банк в этом матче, потому что он хотел задавить «Краснодар». Что в итоге получилось? Они не задавили и чудом не проиграли в этом матче.

«Краснодар» ошибся, «Зенит» повел в счете. Дальше «Зенит» выходит из раздевалки, но сил на второй тайм нет, прессинговать они больше не могут.

Я считаю, что Семак провел авантюру. Он связал это [спад «Зенита» во втором тайме] не с физикой, потому что любое признание, что команде не хватило физики – его косяк.

Если бы во втором тайме у «Краснодара» были те два-три игрока, о которых говорил Мурад Мусаев, то они выиграли бы этот матч.

На лицо Барриоса было жалко смотреть, потому что в двух забегах с Кордобой было видно, что он уже не может играть», – сказал Гурцкая.