Реакция Ямаля на вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов

Вингер «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал вылет его команды из Лиги чемпионов.

В ответном матче 1/4 финала с «Атлетико» в гостях каталонцы победили 2:1. Однако мадридцы прошли дальше после выигрыша со счетом 2:0 в первой встрече.

«Мы отдали все, но этого было недостаточно. Это лишь часть пути – чтобы добраться до вершины, нужно подниматься, и мы знаем, что это будет нелегко, и никто не облегчит нам задачу. Но сдаваться – не вариант.

У нас есть масса причин для воодушевления, и мы пойдем за ними во что бы то ни стало. Каждая ошибка – это урок, не сомневайтесь, что мы извлечем его из каждой из них.

Мы «Барса», и мы вернемся туда, где должны быть. Мои родители учили меня, что мужчина всегда держит свое слово. И мы привезем трофей Лиги чемпионов в Барселону. «Барса» навсегда💙❤️», – написал Ямаль в соцсети.