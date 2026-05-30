Ямаль не смог правильно произнести свою фамилию

Нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль поучаствовал в челлендже по произношению фамилий игроков.
У испанца возникли трудности с произношением своей фамилии.
- В завершившемся сезоне Ямаль провел 45 матчей за «Барселону», забил 24 мяча и отдал 16 голевых передач. В 2025 году он занял второе место в голосовании на «Золотой мяч». За сборную Испании вингер сыграл 25 матчей и забил 6 голов. Он был одним из ключевых игроков команды на победном Евро-2024.
- В минувшем сезоне «Барселона» и сборная Испании не раз спорили из-за нагрузки на Ямаля. В сентябре главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик заявил, что в сборной «не заботятся об игроках», после того как Ямаль принимал обезболивающие во время международной паузы и вернулся в клуб с травмой паха.
- Испания проведет два товарищеских матча перед чемпионатом мира: 4 июня против Ирака в Ла-Корунье и 8 июня против Перу в Пуэбле (Мексика). Их Ямаль пропустит из-за травмы.
Источник: «Бомбардир»