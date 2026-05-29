«Барса» договорилась о контракте с форвардом, за которого просят 150 миллионов

Хулиан Альварес близок к переходу из «Атлетико» в «Барселону».

Каталонский клуб согласовал условия личного контракта с аргентинским нападающим.

Теперь «Барсе» нужно договориться по сумме трансфера с «Атлетико». Мадридцы хотят получить за футболиста 150 миллионов евро.