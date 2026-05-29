«Барса» договорилась о контракте с форвардом, за которого просят 150 миллионов

Хулиан Альварес близок к переходу из «Атлетико» в «Барселону».
Каталонский клуб согласовал условия личного контракта с аргентинским нападающим.
Теперь «Барсе» нужно договориться по сумме трансфера с «Атлетико». Мадридцы хотят получить за футболиста 150 миллионов евро.
- 26-летний Альварес провел за «Атлетико» в этом сезоне 49 матчей, забил 20 голов, сделал 9 ассистов.
- Срок его контракта с мадридцами рассчитан до середины 2030 года.
- Альварес включен в состав сборной Аргентины на ЧМ-2026.
Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло