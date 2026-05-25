Экс-чемпион Испании вернулся в Примеру спустя 8 лет

Сегодня, 09:06

«Депортиво» победил в гостях «Вальядолид» со счетом 2:0 в матче 41-го тура Сегунды и обеспечил себе повышение в классе.

Клуб из Ла-Коруньи за тур до финиша турнира занимает 2-е место с 77 очками и отрывом в 6 баллов от ближайшего преследователя. Лидирует с 79 очками «Расинг», который обеспечил себе выход в Примеру ранее.

«Депортиво» в последний раз играл в Примере 8 лет назад в сезоне-2017/18. Клуб был чемпионом Испании в сезоне-1999/00.

Напрямую в Примеру из Сегунды выходят 2 клуба, команды занявшие места с 3-го по 6-е сыграют в плей-офф. На четыре места в стыках претендуют «Альмерия» (71 очко), «Малага» (70), «Лас-Пальмас» (70), «Кастельон» (69), «Бургос» (69), «Эйбар» (67).

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Испания. Сегунда Депортиво
