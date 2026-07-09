«Спартак» достиг договоренности по переходу Парады

«Спартак» договорился с «Алавесом» по трансферу защитника Виктора Парады.

Также контракт согласован и с самим игроком. Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки.

«Спартак» рассчитывает, что трансфер удастся окончательно оформить на этой неделе и в самое ближайшее время новичок прибудет в расположение команды.