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«Спартак» достиг договоренности по переходу Парады

Сегодня, 08:30
8

«Спартак» договорился с «Алавесом» по трансферу защитника Виктора Парады.

Также контракт согласован и с самим игроком. Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки.

«Спартак» рассчитывает, что трансфер удастся окончательно оформить на этой неделе и в самое ближайшее время новичок прибудет в расположение команды.

  • 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
  • Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро.
  • Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Алавес Спартак Парада Виктор
Комментарии (9)
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СильныйМозг
1783576401
Недавно проснулся, а уже стыдно за спартак.
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Литейный 4 (returned)
1783576713
Он в курсе, что попадёт в антинародный позор? Гыгыгы
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oyabun
1783577062
Судя по публикациям защитник хороший. Так что добро пожаловать!
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