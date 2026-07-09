«Спартак» достиг договоренности по переходу Парады

«Спартак» договорился с «Алавесом» по трансферу защитника Виктора Парады.
Также контракт согласован и с самим игроком. Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки.
«Спартак» рассчитывает, что трансфер удастся окончательно оформить на этой неделе и в самое ближайшее время новичок прибудет в расположение команды.
- 24-летний Парада в минувшем сезоне провел за «Алавес» 33 матча, сделал 3 ассиста.
- Transfermarkt оценивает стоимость испанца в 4 миллиона евро.
- Срок его контракта с «Алавесом» рассчитан до середины 2029 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»