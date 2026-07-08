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  • В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»

В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»

Вчера, 20:20
13

Спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико прояснил ситуацию с возможным трансфером Эсекьеля Барко.

По его словам, аргентинский клуб не отказался от подписания атакующего полузащитника «Спартака».

«С нашей стороны вопрос остается открытым. Мы ждем, когда игрок окончательно оформит свой уход из клуба», – сказал Саенс Рико.

  • В сезоне-2025/26 Барко забил 8 голов и сделал 9 ассистов в 37 матчах.
  • Его контракт со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.

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Источник: ODDS
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Индепендьенте Барко Эсекьель
Комментарии (13)
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Фердя
1783532141
Эта эпопея с Барко уже утомляет! Надо наигрывать состав к чемпионату а не мечтать!
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СильныйМозг
1783532466
Когда ему дно зашьют, тогда и оформит уход.
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ScarlettOgusania
1783535436
долбоящеры упёртые из Индепендьенте...🤬
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Freyd
1783535528
25 лямов и забирайте
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andr45
1783535544
«Полузащитника «Спартака» Эсекьель Барко может продолжить карьеру в Греции. Об этом сообщает The Sports Share by Ser. В подписании аргентинца заинтересован АЕК. Главный тренер греческого клуба Марко Николич лично настаивает на трансфере Барко» FOOTBALL24.ru 08.07.26
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slavа0508
1783535881
Сериал пошёл на третий сезон ...
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Юсвиняр
1783536380
Кому он теперь нужен после антинародной свинарни.
Ответить
oyabun
1783537105
"Может вам ещё ключи от квартиры дать, где деньги лежат?"
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Литейный 4 (returned)
1783537281
Когда же Барко харкнет в свинарню? Гыгыгы
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R_a_i_n
1783539469
Заднеприводная илитка не вся отписалась ещё. Подождемс...
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