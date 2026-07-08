В «Индепендьенте» ждут, когда Барко оформит уход из «Спартака»

Спортивный секретарь «Индепендьенте» Эстебан Саенс Рико прояснил ситуацию с возможным трансфером Эсекьеля Барко.

По его словам, аргентинский клуб не отказался от подписания атакующего полузащитника «Спартака».

«С нашей стороны вопрос остается открытым. Мы ждем, когда игрок окончательно оформит свой уход из клуба», – сказал Саенс Рико.