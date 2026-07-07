Сперцян трогательно попрощался с «Краснодаром»

Эдуард Сперцян записал видеообращение в связи с уходом из «Краснодара».
«Пришло время сказать «до свидания». Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня.
Я был готов к этому, но не могу сказать, что я всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутри я этого хотел. Поэтому я еду туда, чтобы в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.
«Краснодар» – это мой родной дом. Он всегда в моем сердце. Я никогда не забуду, откуда я, где я вырос. Я пришел сюда мальчишкой с большой мечтой стать футболистом.
Когда я пришел в основу, я уже мечтал выиграть трофей. Первая мысль – отдать его Галицкому. Слава богу, у меня это получилось.
Большое спасибо всем сотрудникам клуба, всем тренерам. Спасибо хочется сказать болельщикам. Благодаря им у нас есть большие результаты. Спасибо всем партнерам по команде.
Отдельное спасибо руководству клуба, которое верило, поддерживало меня, всегда было рядом. И вместе с ними мы приняли вместе это решение, за это им большая благодарность.
Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Всех обнимаю и люблю», – сказал Сперцян.
- Полузащитник продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
- Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.
- Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».