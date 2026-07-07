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Сперцян трогательно попрощался с «Краснодаром»

Сегодня, 15:45
6

Эдуард Сперцян записал видеообращение в связи с уходом из «Краснодара».

«Пришло время сказать «до свидания». Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня.

Я был готов к этому, но не могу сказать, что я всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутри я этого хотел. Поэтому я еду туда, чтобы в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.

«Краснодар» – это мой родной дом. Он всегда в моем сердце. Я никогда не забуду, откуда я, где я вырос. Я пришел сюда мальчишкой с большой мечтой стать футболистом.

Когда я пришел в основу, я уже мечтал выиграть трофей. Первая мысль – отдать его Галицкому. Слава богу, у меня это получилось.

Большое спасибо всем сотрудникам клуба, всем тренерам. Спасибо хочется сказать болельщикам. Благодаря им у нас есть большие результаты. Спасибо всем партнерам по команде.

Отдельное спасибо руководству клуба, которое верило, поддерживало меня, всегда было рядом. И вместе с ними мы приняли вместе это решение, за это им большая благодарность.

Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Всех обнимаю и люблю», – сказал Сперцян.

  • Полузащитник продолжит карьеру в саудовском «Аль-Ахли».
  • Предположительно, за него заплатили 25 миллионов долларов.
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

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Источник: телеграм-канал «Краснодара»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Краснодар Аль-Ахли Сперцян Эдуард
Комментарии (6)
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Император Бомжей
1783430620
За бабки продал армянское очко!!! Я б тоже за такие бабки любое армянское продал
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СильныйМозг
1783432903
Всем спасибо, я за баблом.
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Интерес
1783435833
"Краснодар" трогательно попрощался с амбициями.
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Foxitkuban
1783447723
Умники в камментах забывают, что для спортсмена это работа. Когда предлагают новое место работы с повышением зарплаты, все переходят и не сидят на попе "за идею". Так почему футболистам этого делать нельзя? Да, поехал заработать денег, что в этом плохого?
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