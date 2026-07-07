Сперцян трогательно попрощался с «Краснодаром»

Эдуард Сперцян записал видеообращение в связи с уходом из «Краснодара».

«Пришло время сказать «до свидания». Впереди новый этап моей карьеры. Такое случилось и у меня.

Я был готов к этому, но не могу сказать, что я всегда думал об этом. Поэтому мне немного тяжело сейчас, немного грустно, но внутри я этого хотел. Поэтому я еду туда, чтобы в первую очередь показать, откуда я и где я вырос.

«Краснодар» – это мой родной дом. Он всегда в моем сердце. Я никогда не забуду, откуда я, где я вырос. Я пришел сюда мальчишкой с большой мечтой стать футболистом.

Когда я пришел в основу, я уже мечтал выиграть трофей. Первая мысль – отдать его Галицкому. Слава богу, у меня это получилось.

Большое спасибо всем сотрудникам клуба, всем тренерам. Спасибо хочется сказать болельщикам. Благодаря им у нас есть большие результаты. Спасибо всем партнерам по команде.

Отдельное спасибо руководству клуба, которое верило, поддерживало меня, всегда было рядом. И вместе с ними мы приняли вместе это решение, за это им большая благодарность.

Я не прощаюсь, а говорю «до свидания». Всех обнимаю и люблю», – сказал Сперцян.