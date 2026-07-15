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Сперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»

Сегодня, 19:39
7

Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян спел на посвящении в саудовской команде.

Он выбрал популярную бразильскую композицию Ai Se Eu Te Pego («Nossa Nossa»).

Бывший капитан «Краснодара» выступил во время командного обеда.

  • «Аль-Ахли» заплатил за Сперцяна 21,9 миллиона евро (25 млн долларов).
  • Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
  • 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
  • Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».

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Источник: Ahli Central
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Ахли Сперцян Эдуард
Комментарии (7)
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1784134430
Ни одной армянской не знает! Я и то одну знаю:"Ереван, ты душа моя, Ереван, ты судьба моя!". И две книги :"Самвел" Раффи и Гарегин Севунц "Тегеран".Отличные книги,кстати...
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Император 1
1784134697
Его клуб вместе с ним Хольштайну (Бундеслига 2, 12 место) 4:1 продул 🤣🤣🤣
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Красногвардейчик
1784136119
Ну всё, португальский считай знает, можно в Питер ехать))
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Красногвардейчик
1784136223
А потом на чистом армянском спросил владельца клуба....,,Архимес,,())
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Цугундeр
1784138912
) Чё там про нос-то?
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