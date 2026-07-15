Сперцян спел бразильскую песню на посвящении в «Аль-Ахли»

Новичок «Аль-Ахли» Эдуард Сперцян спел на посвящении в саудовской команде.
Он выбрал популярную бразильскую композицию Ai Se Eu Te Pego («Nossa Nossa»).
Бывший капитан «Краснодара» выступил во время командного обеда.
- «Аль-Ахли» заплатил за Сперцяна 21,9 миллиона евро (25 млн долларов).
- Игрок сборной Армении будет зарабатывать в новом клубе 6 млн евро в год без учета бонусов.
- 26-летний Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- Он забил 58 голов и сделал 44 ассиста в 185 матчах за главную команду «быков».
Источник: Ahli Central