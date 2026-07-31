Выбран новый капитан «Краснодара» вместо Сперцяна

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев раскрыл имя нового капитана команды.
«Капитаном команды будет Джон Кордоба, вице-капитан – Стас Агкацев, ещe два вице-капитана – это Никита Кривцов и Витор Тормена.
В принципе, это всe логично. В прошлом году Стас и Джон были два вице-капитана. Сейчас Эдик [Сперцян] ушeл. Более старший его товарищ Джон Кордоба будет капитаном, Стас вице-капитаном», – сказал Мусаев.
- Предыдущий капитан Эдуард Сперцян этим летом перешел в саудовский «Аль-Ахли».
- 33-летний Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года.
Источник: «Чемпионат»