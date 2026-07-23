Тюкавин оценил вариант с переходом в Саудовскую Аравию

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не рассматривает вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.
– Твой агент говорил, что ты два года назад отказался от предложения из Саудовской Аравии. Ты рассматриваешь этот вариант?
– В то время не рассматривал.
– Почему? Сперцян же ушел.
– Он ушел, да. Но я такой вариант не рассматриваю.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
- Сообщалось, что сумма трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»