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Тюкавин оценил вариант с переходом в Саудовскую Аравию

Сегодня, 13:18
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Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не рассматривает вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

– Твой агент говорил, что ты два года назад отказался от предложения из Саудовской Аравии. Ты рассматриваешь этот вариант?

– В то время не рассматривал.

– Почему? Сперцян же ушел.

– Он ушел, да. Но я такой вариант не рассматриваю.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
  • Сообщалось, что сумма трансфера полузащитника Эдуарда Сперцяна в «Аль-Ахли» из «Краснодара» составила 25 миллионов евро.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин
Комментарии (2)
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ТяжелаяАртиллерия
1784803449
Тюкавин, теперь, является символом облопошенного.
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lek!
1784812009
Без обид , но там ТЫ ни кому на... не нужен . По моему ТЫ будешь до 36 лет , подающий надежду мальчишка.
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