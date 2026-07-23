Тюкавин оценил вариант с переходом в Саудовскую Аравию

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что не рассматривает вариант с переходом в чемпионат Саудовской Аравии.

– Твой агент говорил, что ты два года назад отказался от предложения из Саудовской Аравии. Ты рассматриваешь этот вариант?

– В то время не рассматривал.

– Почему? Сперцян же ушел.

– Он ушел, да. Но я такой вариант не рассматриваю.