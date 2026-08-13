Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал, сталкивался ли он с попытками помешать его возвращению в РПЛ.

Немец в мае вернулся в московский клуб, сменив Ролана Гусева.

Под его руководством бело-голубые в чемпионате сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0), потерпели поражение от «Балтики» (1:2) и победили «Динамо Мх» (3:1).

– В США и Германии вас пытались отговорить от возвращения в Россию?

– Нет. После того как все стало известно, я получил на свой телефон огромное количество сообщений, но, честно, у меня ни разу не возникло ощущения, что кто-то пытается переубедить или заставить изменить решение.

Конечно, существуют разные точки зрения, как лучше, как хуже, но все высказывались о выборе очень уважительно.

После разговоров с клубом, после того как мы с родными и штабом сами к себе прислушались, у нас возникло четкое ощущение: сейчас это правильно. И тогда для нас все стало ясно.

Мы ведь общались не только с «Динамо», были переговоры с клубами из других стран. Но в какой-то момент стало очевидно, что мы хотим сделать именно этот шаг, потому что возвращение сюда – нечто особенное.

Причем дело не только в эмоциях, связанных с «Динамо» и тем периодом 4-6-летней давности, какой-то ностальгии. Есть глубокая убежденность, что здесь мы можем сделать следующие шаги в развитии, воплотить в жизнь тот футбол, в который хотим играть.

Это тоже было одним из главных аргументов. Мы считаем, что в «Динамо» подходящие условия, чтобы всем вместе добиться успеха. При этом цели скопировать то, что было в первый раз, у нас никогда не было.