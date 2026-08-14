Треть клубов РПЛ отказалась от игрока «Зенита»

У «Зенита» трудности с устройством защитника Сергея Волкова.
«По Волкову беда. Возможно, он даже останется на сезон в Питере. Предлагали трети чемпионата – не берут не только из-за финансов, но и из-за игровых причин», – написал источник.
За два года у Сергея семь матчей в футболке «Зенита» и две игры за «Зенит-2».
- 23-летний Волков – воспитанник «Краснодара».
- Он перешел в «Зенит» два года назад за 5 миллионов евро
- В прошлом сезоне фулбек был в аренде в «Сочи».
Источник: телеграм-канал «МЯЧ RU»