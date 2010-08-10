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Вторая Лига А «Серебро»
Команды
Зенит-2
€ 1 млн
Зенит-2
Санкт-Петербург
Вторая Лига А «Серебро»
Стадион:
Смена
Сайт:
http://www.fc-zenit.ru/
Тренер:
Александр Селенков
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Фото
«Рубин» приобрел игрока «Зенита» за 30 миллионов рублей
11 сентября
1
Фото
«Зенит» расстался с молодым полузащитником
3 сентября
1
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
10 августа
10
Фото
Хавбек «Зенита» перешел в «Амкар»
27 июля
2
Фото
«Зенит» арендовал воспитанника «Краснодара»
22 июля
«Зенит» отдал братьев-близнецов в разные клубы РПЛ
11 июля
11
Фото
«Ахмат» заполучил форварда «Зенита»
10 июля
5
Фото
«Зенит» продлил контракт с нападающим
9 июля
7
В одной из групп Второй лиги осталось 7 команд
9 июля
2
«Сокол» подписал экс-игрока «Зенита»
27 июня
Фото
Московский клуб расторг контракт с защитником
25 июня
В группе «Серебро» Второй лиги вновь осталось только 8 команд
25 июня
Фото
«Зенит» расстался с двумя защитниками
18 июня
10
Клуб Канчельскиса победил в группе Второй лиги, «Амкар» упустил шанс на повышение
14 июня
«Зенит-2» – «Кубань»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.65
13 июня
«Динамо Ставрополь» – «Зенит-2»: прогноз и ставки на матч 11 июня 2026 с коэффициентом 1.57
10 июня
Российский воспитанник «Зенита» пройдет просмотр в греческом клубе
4 мая
1
Команду «Зенита» возглавил новый тренер
22 марта
16
В «Зените» внезапная тренерская отставка
22 марта
8
Фото
Аршавин грубо нарушил правила этикета на матче Второй лиги
21 марта
15
Стали известно, сколько клубов сыграет в дивизионе Б Второй лиги в 2026 году
5 марта
Фото
Чемпион Беларуси подписал игрока «Зенита»
3 марта
Фото
Игрок «Зенита» перешел в клуб Второй лиги
1 февраля
Фото
«Зенит» подписал форварда «Урала»
27 января
3
Фото
Вратарь «Зенита» перешел в другой клуб из Санкт-Петербурга
26 января
1
Фото
3 новых игрока присоединились к «Зениту» на сборе в Катаре
21 января
4
Семак объяснил, почему мало взаимодействует с академией «Зенита»
16 января
11
Фото
Игрок «Зенита» перешел в «Крылья Советов»
14 января
1
«Крылья» подпишут хавбека «Зенита» и продлят контракты c двумя игроками
13 января
Фото
«Зенит» расстался с нападающим
12 января
1
2
3
4
5
Главные новости
Семин оценил шансы «Динамо» на чемпионство
19:43
Фото
ЦСКА объявил об успешной операции защитника команды
19:16
Орлов назвал судейство причиной нервного состояния Семака
18:51
6
Фото
Назначены комментаторы матчей 9-го тура РПЛ
18:42
2
Пономарев сказал, почему у «Зенита» нет оснований для критики судейства
18:30
2
Определена самая мерзкая команда РПЛ
18:03
21
Карпин оценил уровень Ирана, Нигерии и Намибии: «Здесь достаточно посмотреть на рейтинг ФИФА»
17:58
1
Карпин объяснил, почему не вызвал Захаряна в сборную России
17:40
2
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
17:14
3
Глушаков отреагировал на новый скандал с участием Кордобы
16:53
10
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