Семак объяснил, почему мало взаимодействует с академией «Зенита»

Сегодня, 10:33
10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе тренерского штаба команды с клубной академией.

– Взаимодействие академии с тренерским штабом – исключительный случай. Потому что средняя продолжительность работы главного тренера – один год. Как может строиться взаимодействие, если академия воспитывает игроков с прицелом на пять лет и больше?

– Но вы работаете долго.

– Это исключение. Сегодня тренер работает – завтра нет. Взаимосвязь между тренером и работой академии не подразумевает четкой структуры. Это две разные планеты. Если я вижу, что в академии есть перспективные игроки, могу посмотреть молодежку или «Зенит-2».

Нюанс в том, что «Зенит-2» играет не в ФНЛ, а во Второй лиге. Взять игрока из Второй лиги в команду, которая борется за чемпионство… Уровень – пропасть. Игрокам крайне сложно оттуда перепрыгнуть.

Не думаю, что в большинстве клубов есть выстроенная коммуникация между академией и главной командой.

  • По словам заместителя председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрея Аршавина, представители штаба Семака редко бывают на футболе в академии сине-бело-голубых.
  • 49-летний Семак возглавляет «Зенит» с 29 мая 2018 года.

Источник: Спортс''
Россия. Премьер-лига Зенит Зенит-2 Аршавин Андрей Семак Сергей
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Good_win_ФКСМ
1768550060
т.е. Серёженька сам в шоке, что так долго держится... и не верит в свою же академию...
Ответить
boris63
1768550262
Серожа, ты полностью неправ, они тебе просто не нужны. Не умеешь ты возиться с молодежью, тебе нужны готовые зулусы.
Ответить
andr45
1768553635
Семаку и некогда и незачем интересоваться Академией) Тут успевай аферы проворачивать с бразильцами, а Аршавин о какой-то Академии))
Ответить
Давид59
1768555494
На самом деле он кривит душой. Молодёжь хорошо проверять в концовке, когда команда громит соперника и рисковать не чем. Такое было лет 5 назад. А сейчас сплошь валидольные матчи. Но сказать это означает признать, что твоя команда играет хуже. А кто в этом виноват?
Ответить
FWSPM
1768556990
Просто нужно в академии пальмы посадить
Ответить
Foxitkuban
1768557023
"Игрокам крайне сложно оттуда перепрыгнуть" - у Краснодара как-то получается...
Ответить
Bomjipidary
1768557408
Так и скажи, что с ними ты будешь болтаться на дне таблицы.
Ответить
