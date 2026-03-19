Команда РПЛ может сыграть два матча за два дня

Стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне пройдут 20 и 23 мая.

По итогам сезона в стыках сыграют клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ, а также команды, которые завершат сезон на третьей и четвертой строчках в Первой лиге.

Назначение стыков на 23 мая ставит «Крылья Советов» под потенциальную ситуацию, при которой клубу придется сыграть 23 мая стык, а 24 мая – суперфинал FONBET Кубка России. Сейчас самарцы идут в РПЛ как раз в зоне переходных встреч.