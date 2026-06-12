ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)

Сборная Канады в 1-м туре группового этапа домашнего чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Команды забили друг другу по голу.

У Боснии отличился форвард румынской «Университати» Йово Лукич. У Канады забил Кайл Ларин.

Матч прошел в Торонто. Это была первая игра турнира в Канаде.

На 84-й минуте у Боснии и Герцеговины травму получил защитник Сеад Колашинац.

Две другие команды группы – Швейцария и Катар – сыграют друг против друга сегодня, 13 июня.