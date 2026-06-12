ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)

Сборная Канады в 1-м туре группового этапа домашнего чемпионата мира-2026 сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной. Команды забили друг другу по голу.
У Боснии отличился форвард румынской «Университати» Йово Лукич. У Канады забил Кайл Ларин.
Матч прошел в Торонто. Это была первая игра турнира в Канаде.
На 84-й минуте у Боснии и Герцеговины травму получил защитник Сеад Колашинац.
Две другие команды группы – Швейцария и Катар – сыграют друг против друга сегодня, 13 июня.
Чемпионат мира. Группа B. 1 тур
Канада - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Й. Лукич, 21; 1:1 - К. Ларин, 78.
Источник: «Бомбардир»