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Босния и Герцеговина
Сборная Боснии и Герцеговины по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.nfsbih.ba/
Тренер:
Сергей Барбарез
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Таблица
40-летний Джеко принял судьбоносное карьерное решение
3 сентября
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13 августа
2
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Видео
Американская ведущая заявила, что Босния и Герцеговина – это разные страны
10 июля
6
Чемпионат мира 2026, 3-4 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
3 июля
Чемпионат мира 2026, 2-3 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
2 июля
Российский блогер проиграл больше 30 миллионов рублей из-за ставки на матч ЧМ-2026
2 июля
21
Почеттино прокомментировал выход США в 1/8 финала ЧМ-2026
2 июля
ЧМ-2026. США в меньшинстве победили Боснию и Герцеговину (2:0) и вышла в 1/8
2 июля
2
Видео
Обзор матча США – Босния и Герцеговина голы и лучшие моменты (Видео)
2 июля
Трансляция
США – Босния и Герцеговина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 июля 2026
2 июля
Чемпионат мира 2026, 1-2 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
1 июля
Где смотреть матч США – Босния и Герцеговина: во сколько прямая трансляция 2 июля 2026
1 июля
США – Босния и Герцеговина: кто победит в матче 1/16 финала Чемпионата мира 2026
1 июля
Чемпионат мира 2026, 30 июня – 1 июля: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
30 июня
Чемпионат мира 2026, 29-30 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
29 июня
Мэддисон поставил почти 31 миллион на матч плей-офф ЧМ-2026
29 июня
20
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Стали известны еще три пары 1/16 финала ЧМ-2026
26 июня
Определились 19 участников 1/16 финала ЧМ-2026, 8 сборных вылетели из турнира
26 июня
3
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
Известны 13 участников плей-офф ЧМ-2026 и 7 вылетевших сборных
25 июня
1
Сборная Катара повторила антирекорд России на ЧМ
25 июня
6
Видео
Обзор матча Босния и Герцеговина – Катар голы и лучшие моменты (Видео)
25 июня
ЧМ-2026. Босния и Герцеговина победила Катар (3:1), финишировав третьей в группе
24 июня
1
Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов гола на ЧМ: обошел Месси и Ямаля, но уступил Сычеву
24 июня
Трансляция
Босния и Герцеговина – Катар: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 июня 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
2
Чемпионат мира 2026, 23-24 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
23 июня
3
1
2
3
4
5
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