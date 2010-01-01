Турниры:
|Группа B3
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Босния и Герцеговина
|6
|3
|2
|1
|8:8
|0
|11
|2.
|Финляндия
|6
|2
|2
|2
|8:6
|+2
|8
|3.
|Черногория
|6
|2
|1
|3
|6:6
|0
|7
|4.
|Румыния
|6
|2
|1
|3
|6:8
|-2
|7
|Группа B3
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Босния и Герцеговина
|3
|3
|0
|0
|5:2
|+3
|9
|2.
|Румыния
|3
|2
|0
|1
|5:4
|+1
|6
|3.
|Финляндия
|3
|1
|2
|0
|4:2
|+2
|5
|4.
|Черногория
|3
|1
|1
|1
|3:3
|0
|4
|Группа B3
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Черногория
|3
|1
|0
|2
|3:3
|0
|3
|2.
|Финляндия
|3
|1
|0
|2
|4:4
|0
|3
|3.
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|2
|1
|3:6
|-3
|2
|4.
|Румыния
|3
|0
|1
|2
|1:4
|-3
|1