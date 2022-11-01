- 1 ноября 2022
- 18:00 Самедов назвал причину отмены матча Россия – Босния 2
- 31 октября 2022
- 15:17 В РФС прокомментировали отмену матча Россия – Босния 5
- 14:36 Босния и Герцеговина объявила об отмене товарищеского матча с Россией в Санкт-Петербурге 8
- 30 октября 2022
- 10:15 Карпин сообщил, состоятся ли матчи против Боснии и Ирана
- 27 октября 2022
- 23:18 Стало известно, почему сборная России вряд ли сыграет с Ираном и Боснией и Герцеговиной 3
- 21 октября 2022
- 12:48 В РФС считают, что матч Россия – Босния не состоится 2
- 12 октября 2022
- 10:12 «Каждый беспокоится за свою жопу». Дуймович – о нежелании Боснии и Герцеговины играть с Россией 3
- 10 октября 2022
- 16:41 Босния перенесла сегодняшнее заседание, на котором ожидалось решение о матче с Россией 3
- 3 октября 2022
- 16:23 Агент Хаджикадунича: «Если ФИФА банит Россию, почему Деннис должен играть против нее?»
- 14:07 Игрок сборной Боснии Хаджикадунич: «Я не хочу играть против России. Мне все равно на «Ростов»
- 27 сентября 2022
- 19:42 Лидер боснийских сербов Додик: «Мы можем собрать команду для матча с Россией, если боснийцы бойкотирую игру»
- 26 сентября 2022
- 23:53 Лига наций. Италия обыграла Венгрию, гол Хвичи помог Грузии победить Гибралтар и другие результаты
- 24 сентября 2022
- 19:03 РФС: «Надеемся, что Босния останется вне политики, не поддастся на провокации и матч состоится» 3
- 00:22 Лига наций. Босния и Герцеговина досрочно вышла в Лигу А 1
- 22 сентября 2022
- 16:21 Лидер боснийских сербов Додик считает, что матч Россия – Босния состоится
- 09:50 «Не все должны думать одинаково». Президент боснийской федерации – о матче с Россией 2
- 07:57 Стало известно, когда Босния и Герцеговина примет окончательное решение о проведении товарищеского матча со сборной России
- 21 сентября 2022
- 13:15 Михаил Кержаков: «Думаю, игры с Боснией не будет. Это их право»
- 11:37 Агент футболиста «Торпедо» Савича: «Пьянич не хочет играть с Россией? Игор готов приехать в сборную вместо него»
- 20 сентября 2022
- 22:53 Карпин рассказал, бесит ли его поведение боснийцев 1
- 20:12 Карпин рассказал, состоятся ли матчи сборной России с Ираном и Боснией 2
- 18:45 Путин: «Надеюсь, матч Россия – Босния и Герцеговина состоится»
- 19 сентября 2022
- 21:39 Губерниев: «Матча с Боснией не будет. Мы строим воздушные замки» 5
- 15 сентября 2022
- 16:55 Вратарь Боснии: «Могу заверить, что ни один игрок не поедет в Россию. ФИФА и УЕФА не гарантируют, что там безопасно»
- 14 сентября 2022
- 20:08 Сафонов отреагировал на нежелание Боснии и Герцеговины играть с Россией 2
- 18:56 «Перекроют кислород и не дадут сыграть». Баринов считает, что матч Россия – Босния не состоится
- 13 сентября 2022
- 22:52 Еще один игрок сборной Боснии отказался играть с Россией: «Моя позиция ясна»
- 19:59 Член исполкома ФСБГ: «Матч с Россией – последнее, что сейчас нужно Боснии. Сделаю все, чтобы игра не состоялась»
- 19:43 Баженов: «Боснийцы сольются. А киргизы безумно любят футбол, чуть ли не на деревьях сидят» 3
- 16:25 Пьянич: «Ничего не имею против российских футболистов, но играть с их сборной не буду» 11