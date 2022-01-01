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Босния и Герцеговина
Состав
Состав сборной Боснии и Герцеговины по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.nfsbih.ba/
Тренер:
Сергей Барбарез
Состав
Статистика
Новости
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Клуб
Поз
Воз
Стоимость
1
Васили Н.
Аль-Дирия
Вра
30
€ 4.5 млн
7
Дедич А.
Ньюкасл
Защ
24
€ 16 млн
5
Колашинац С.
Аталанта
Защ
33
€ 4 млн
21
Радельич С.
Динамо Загреб
Защ
29
€ 2.8 млн
18
Катич Н.
Шальке-04
Защ
29
€ 1.8 млн
4
Мухаремович Т.
Лидс
Защ
23
€ 25 млн
14
Суньич И.
Пафос
Пол
29
€ 2 млн
8
Гигович А.
Янг Бойз
Пол
24
€ 2.5 млн
19
Алайбегович К.
Ювентус
Нап
18
€ 22 млн
11
Джеко Э.
Шальке-04
Нап
40
€ 1 млн
10
Демирович Э.
Штутгарт
Нап
28
€ 22 млн
12
Юркас М.
Борац
Вра
18
€ 0.7 млн
22
Зломислич М.
Карабах
Вра
28
€ 2 млн
3
Хаджикадунич Д.
Хайдук
Защ
28
€ 1.2 млн
2
Муякич Н.
Эрзурумспор
Защ
28
€ 1.2 млн
24
Малич А.
Штурм
Защ
21
€ 1.8 млн
16
Хаджиахметович А.
Бешикташ
Пол
29
€ 4 млн
17
Бурнич Д.
Карлсруэ
Пол
28
€ 1.2 млн
6
Тахирович Б.
Генк
Пол
23
€ 4.5 млн
13
Башич И.
Астана
Пол
24
€ 1.5 млн
26
Махмич Э.
Чорум
Пол
21
€ 5 млн
15
Мемич А.
Виктория
Нап
25
€ 4.5 млн
20
Байрактаревич Э.
ПСВ
Нап
21
€ 8 млн
23
Табакович Х.
Зальцбург
Нап
32
€ 3.5 млн
25
Лукич Й.
Университатя Клуж
Нап
27
€ 2.2 млн
9
Баждар С.
Сент-Труйден
Нап
22
€ 1.5 млн
Всего игроков: 26, из них вратарей: 3, защитников: 8, полузащитников: 7, нападающих: 8
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