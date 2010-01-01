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    Состав сборной Боснии И Герцеговины по футболу

    Сайт http://www.nfsbih.ba/
    Тренер Ивайло Петев
    Статистика по турнирам:
    Игрок Клуб Нац Поз Воз И Г П Ж К
    12 Сехич Ибрахим Карабах Карабах Босния и Герцеговина Вра 34 5 0 0 0 0
    1 Васили Никола Заря Заря Босния и Герцеговина Вра 27 1 0 0 0 0
    5 Колашинац Сеад Марсель Марсель Босния и Герцеговина Германия Защ 29 6 0 0 1 0
    2 Цивич Элдар Ференцварош Ференцварош Босния и Герцеговина Защ 26 4 0 0 1 0
    3 Ахмедходжич Анель Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед Босния и Герцеговина Швеция Защ 23 4 0 0 0 0
    16 Хаджикадунич Деннис Мальорка Мальорка Босния и Герцеговина Швеция Защ 24 4 0 0 0 0
    13 Сушич Матео АПОЭЛ АПОЭЛ Босния и Герцеговина Защ 32 3 0 0 0 0
    17 Саничанин Синиша Партизан Партизан Босния и Герцеговина Защ 27 3 0 0 1 0
    18 Ковачевич Аднан Ференцварош Ференцварош Босния и Герцеговина Защ 29 2 0 0 0 0
    24 Дедич Амар Зальцбург Зальцбург Босния и Герцеговина Защ 20 2 0 1 0 0
    Сербечич Бесим Русенборг Русенборг Босния и Герцеговина Защ 24 1 0 0 0 0
    Газибегович Юсуф Штурм Штурм Босния и Герцеговина Защ 22 1 0 0 0 0
    10 Гояк Амер Динамо Динамо Босния и Герцеговина Пол 26 6 0 0 1 0
    10 Пьянич Миралем Нет клуба Босния и Герцеговина Люксембург Пол 32 5 1 1 2 0
    6 Хаджиахметович Амир Коньяспор Коньяспор Босния и Герцеговина Пол 25 5 0 0 1 0
    19 Стеванович Мирослав Нет клуба Босния и Герцеговина Сербия Пол 32 4 0 0 0 0
    20 Цимирот Гойко ПАОК ПАОК Босния и Герцеговина Пол 30 3 0 0 0 0
    18 Прсич Санин Страсбур Страсбур Босния и Герцеговина Франция Пол 29 3 0 0 2 0
    19 Крунич Раде Милан Милан Босния и Герцеговина Пол 29 3 0 1 0 0
    23 Дулевич Харис Ним Ним Босния и Герцеговина Пол 29 3 0 0 1 0
    7 Бешич Мухамед Ференцварош Ференцварош Босния и Герцеговина Германия Пол 30 2 0 0 0 0
    6 Хотич Дино Марибор Марибор Босния и Герцеговина Словения Пол 27 2 0 0 1 0
    Миличевич Хрвое АЕК АЕК Босния и Герцеговина Хорватия Пол 29 2 0 0 0 0
    18 Данилович Владан Борац Борац Босния и Герцеговина Пол 23 1 0 0 0 0
    19 Шарич Дарио Палермо Палермо Босния и Герцеговина Пол 25 1 0 0 0 0
    11 Джеко Эдин Интер Интер Босния и Герцеговина Нап 36 6 3 1 1 0
    11 Превляк Смаил Эйпен Эйпен Босния и Герцеговина Нап 27 4 2 1 1 0
    23 Демирович Эрмедин Аугсбург Аугсбург Босния и Герцеговина Нап 24 3 1 0 1 0
    8 Менало Лука Динамо Динамо Босния и Герцеговина Нап 26 3 1 0 0 0
    Кодро Кенан Фехервар Фехервар Босния и Герцеговина Испания Нап 29 1 0 0 0 0
    Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 13, нападающих: 5
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