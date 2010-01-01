Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Клуб
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|12
|Сехич Ибрахим
|Карабах
|Вра
|34
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|Васили Никола
|Заря
|Вра
|27
|1
|0
|0
|0
|0
|5
|Колашинац Сеад
|Марсель
|Защ
|29
|6
|0
|0
|1
|0
|2
|Цивич Элдар
|Ференцварош
|Защ
|26
|4
|0
|0
|1
|0
|3
|Ахмедходжич Анель
|Шеффилд Юнайтед
|Защ
|23
|4
|0
|0
|0
|0
|16
|Хаджикадунич Деннис
|Мальорка
|Защ
|24
|4
|0
|0
|0
|0
|13
|Сушич Матео
|АПОЭЛ
|Защ
|32
|3
|0
|0
|0
|0
|17
|Саничанин Синиша
|Партизан
|Защ
|27
|3
|0
|0
|1
|0
|18
|Ковачевич Аднан
|Ференцварош
|Защ
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|24
|Дедич Амар
|Зальцбург
|Защ
|20
|2
|0
|1
|0
|0
|Сербечич Бесим
|Русенборг
|Защ
|24
|1
|0
|0
|0
|0
|Газибегович Юсуф
|Штурм
|Защ
|22
|1
|0
|0
|0
|0
|10
|Гояк Амер
|Динамо
|Пол
|26
|6
|0
|0
|1
|0
|10
|Пьянич Миралем
|Нет клуба
|Пол
|32
|5
|1
|1
|2
|0
|6
|Хаджиахметович Амир
|Коньяспор
|Пол
|25
|5
|0
|0
|1
|0
|19
|Стеванович Мирослав
|Нет клуба
|Пол
|32
|4
|0
|0
|0
|0
|20
|Цимирот Гойко
|ПАОК
|Пол
|30
|3
|0
|0
|0
|0
|18
|Прсич Санин
|Страсбур
|Пол
|29
|3
|0
|0
|2
|0
|19
|Крунич Раде
|Милан
|Пол
|29
|3
|0
|1
|0
|0
|23
|Дулевич Харис
|Ним
|Пол
|29
|3
|0
|0
|1
|0
|7
|Бешич Мухамед
|Ференцварош
|Пол
|30
|2
|0
|0
|0
|0
|6
|Хотич Дино
|Марибор
|Пол
|27
|2
|0
|0
|1
|0
|Миличевич Хрвое
|АЕК
|Пол
|29
|2
|0
|0
|0
|0
|18
|Данилович Владан
|Борац
|Пол
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|19
|Шарич Дарио
|Палермо
|Пол
|25
|1
|0
|0
|0
|0
|11
|Джеко Эдин
|Интер
|Нап
|36
|6
|3
|1
|1
|0
|11
|Превляк Смаил
|Эйпен
|Нап
|27
|4
|2
|1
|1
|0
|23
|Демирович Эрмедин
|Аугсбург
|Нап
|24
|3
|1
|0
|1
|0
|8
|Менало Лука
|Динамо
|Нап
|26
|3
|1
|0
|0
|0
|Кодро Кенан
|Фехервар
|Нап
|29
|1
|0
|0
|0
|0
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 13, нападающих: 5