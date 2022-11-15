- 27 февраля
- 11:26 Фото «РБ Лейпциг» выкупил за 20 миллионов полузащитника сборной Австрии
- 24 февраля
- 01:02 Лига Европы. «Рома» прошла «Зальцбург», «Аякс» вылетел от «Униона»
- 16 февраля
- 22:47 Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»
- 3 января
- 15:23 Фото «Лидс» за 12 миллионов купил защитника сборной Австрии
- 15 ноября 2022
- 13:53 «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Милан» хотят купить форварда «Зальцбурга» 1
- 7 ноября 2022
- 15:19 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна 8
- 4 ноября 2022
- 01:11 Определились все участники плей-офф Лиги Европы 2
- 3 ноября 2022
- 21:44 Защитник «Зальцбурга» Вебер установил рекорд Лиги чемпионов 1
- 00:53 Лига чемпионов. «Милан» разгромил «Зальцбург» и вышел в плей-офф, «Челси» обыграл «Динамо» З
- 26 октября 2022
- 11:34 «Вау, ха-ха». Жоржиньо – о голе Ковачича «Зальцбургу»
- 01:10 Поттер повторил клубный рекорд «Челси» 116-летней давности 2
- 25 октября 2022
- 21:39 Лига чемпионов. «Челси» победил «Зальцбург» и вышел в 1/8 финала
- 23 октября 2022
- 01:06 Умер владелец корпорации «Ред Булл» Матешиц 3
- 7 октября 2022
- 23:38 «Милан» и «Лидс» поборются за форварда «Зальцбурга»
- 5 октября 2022
- 21:40 Лига чемпионов. «Зальцбург» победил «Динамо» З и возглавил группу
- 15 сентября 2022
- 00:08 Лига чемпионов. «Челси» в дебютном матче Поттера не смог победить дома «Зальцбург» и идет в группе последним 2
- 14 сентября 2022
- 08:54 Менди и Канте рискуют пропустить матч с «Зальцбургом»
- 6 сентября 2022
- 23:56 Лига чемпионов. «Милан» сыграл вничью с «Зальцбургом», «Реал» разгромил «Селтик»
- 15 августа 2022
- 08:59 Фото «Монако» купил опорника «Зальцбурга» за 15 миллионов
- 9 августа 2022
- 13:42 Фото «Лейпциг» купил Шешко у «Зальцбурга» за 24 миллиона. Переход состоится в 2023 году
- 28 июля 2022
- 00:03 Товарищеский матч. «Ливерпуль» минимально уступил «Зальцбургу»
- 25 июля 2022
- 08:08 «Манчестер Юнайтед» интересуется словенским нападающим Шешко
- 21 июля 2022
- 10:32 «Ньюкасл» нашел усиление атаки в Австрии после срыва перехода Экитике
- 12 июня 2022
- 17:43 Фото «Барселона» назвала всех соперников по сборам в США. «Реал», «Ювентус» – в списке 2
- 2 июня 2022
- 08:56 «Ахмат» выкупил Тодоровича. Сообщалось, что босниец покинет клуб 1