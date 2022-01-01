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Австрия. Бундеслига
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Зальцбург
€ 86 млн
Зальцбург
Зальцбург
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Ред Булл Арена
Сайт:
http://www.redbulls.com/soccer/salzburg
Состав
Статистика
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Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Андерлехт» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Андерлехта» и «Зальцбурга» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Целе» – «Зальцбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Целе» и «Зальцбурга» на победу в матче 3-го тура
21 октября
19-летний Сиссе из «Милана» побил еврокубковый рекорд, установленный два дня назад
15 октября
Лига Европы. «Милан» разнес «Зальцбург», «Сосьедад» потерял очки без Захаряна, «Байер» крупно выиграл в Польше
15 октября
«Зальцбург» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Европы: шансы «Зальцбурга» и «Милана» на победу в матче 2-го тура
14 октября
Лига Европы. «Ювентус» забил 5 голов, «Сосьедад» с Захаряном проиграл и другие результаты
17 сентября
«Левски» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 сентября 2026
17 сентября
«Левски» – «Зальцбург»: кто победит в матче 1 тура Лиги Европы 2026/2027
16 сентября
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
7 сентября
Фото
«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Зальцбург» – «Мьеллбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Зальцбург» – «Мьелльбю»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Мьеллбю» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мьелльбю» – «Зальцбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Пафос» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Пафос» – «Зальцбург»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Зальцбург» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Зальцбург» – «Пафос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов гола на ЧМ: обошел Месси и Ямаля, но уступил Сычеву
24 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
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Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Трансляция
«Астон Вилла» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Трансляция
«Зальцбург» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
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