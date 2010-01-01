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    Зальцбург - результаты

    Город Зальцбург
    Дивизион Австрия-Бундеслига
    Сайт www.redbulls.com/soccer/salzburg
    Стадион Ред Булл Арена
    Тренер Маттиас Яйсле
    Турниры:
    Австрия. Бундеслига (2022/2023)
    19 тур
    		26 февраля, воскресенье 19:00 Зальцбург 2:0 Рид
    18 тур
    		19 февраля, воскресенье 16:30 Тироль 1:3 Зальцбург
    17 тур
    		11 февраля, суббота 19:00 Зальцбург 4:0 Аустрия Л
    16 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:30 Аустрия К 0:1 Зальцбург
    15 тур
    		5 ноября, суббота 19:00 Вольфсберг 1:2 Зальцбург
    14 тур
    		29 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:0 Хартберг
    13 тур
    		22 октября, суббота 18:00 Зальцбург 0:0 Штурм
    12 тур
    		16 октября, воскресенье 18:00 Аустрия 1:3 Зальцбург
    11 тур
    		8 октября, суббота 18:00 Альтах 2:3 Зальцбург
    10 тур
    		1 октября, суббота 18:00 Зальцбург 1:1 ЛАСК
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 18:00 Зальцбург 1:1 Рапид
    8 тур
    		10 сентября, суббота 18:00 Рид 0:3 Зальцбург
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Тироль
    6 тур
    		27 августа, суббота 18:00 Аустрия Л 0:6 Зальцбург
    5 тур
    		20 августа, суббота 18:00 Зальцбург 2:0 Аустрия К
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 Зальцбург 2:1 Вольфсберг
    3 тур
    		6 августа, суббота 20:30 Хартберг 0:2 Зальцбург
    2 тур
    		30 июля, суббота 20:30 Штурм 2:1 Зальцбург
    1 тур
    		22 июля, пятница 21:30 Зальцбург 3:0 Аустрия
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