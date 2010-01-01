Турниры:
Австрия. Бундеслига (2022/2023)
|19 тур
|26 февраля, воскресенье
|19:00
|Зальцбург
|2:0
|Рид
|18 тур
|19 февраля, воскресенье
|16:30
|Тироль
|1:3
|Зальцбург
|17 тур
|11 февраля, суббота
|19:00
|Зальцбург
|4:0
|Аустрия Л
|16 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Аустрия К
|0:1
|Зальцбург
|15 тур
|5 ноября, суббота
|19:00
|Вольфсберг
|1:2
|Зальцбург
|14 тур
|29 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:0
|Хартберг
|13 тур
|22 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|0:0
|Штурм
|12 тур
|16 октября, воскресенье
|18:00
|Аустрия
|1:3
|Зальцбург
|11 тур
|8 октября, суббота
|18:00
|Альтах
|2:3
|Зальцбург
|10 тур
|1 октября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|ЛАСК
|9 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|1:1
|Рапид
|8 тур
|10 сентября, суббота
|18:00
|Рид
|0:3
|Зальцбург
|7 тур
|3 сентября, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Тироль
|6 тур
|27 августа, суббота
|18:00
|Аустрия Л
|0:6
|Зальцбург
|5 тур
|20 августа, суббота
|18:00
|Зальцбург
|2:0
|Аустрия К
|4 тур
|14 августа, воскресенье
|18:00
|Зальцбург
|2:1
|Вольфсберг
|3 тур
|6 августа, суббота
|20:30
|Хартберг
|0:2
|Зальцбург
|2 тур
|30 июля, суббота
|20:30
|Штурм
|2:1
|Зальцбург
|1 тур
|22 июля, пятница
|21:30
|Зальцбург
|3:0
|Аустрия