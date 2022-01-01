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Австрия. Бундеслига
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Зальцбург
Состав
€ 86 млн
Зальцбург - состав команды
Зальцбург
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Ред Булл Арена
Сайт:
http://www.redbulls.com/soccer/salzburg
Состав
Статистика
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Результаты
Расписание
Таблица
№
Игрок
Поз
Воз
Стоимость
1
Фрюхтль Кристиан
Вра
26
€ 1 млн
52
Завешицки Кристиан
Вра
19
€ 1 млн
44
Бома Кевин
Защ
23
€ 6 млн
21
Дрекслер Тим
Защ
21
€ 3 млн
39
Моргалла Леандро
Защ
22
€ 3 млн
13
Кретциг Франс
Защ
23
€ 2.8 млн
91
Чейз Анри
Защ
22
€ 2 млн
4
Мельберг Йон
Защ
20
€ 2 млн
22
Ляйнер Стефан
Защ
34
€ 0.8 млн
44
Бома Кевен
Защ
-
48
Lassina Traoré
Защ
-
47
Цабрански Валентин
Защ
-
5
Диабате Сумайла
Пол
21
€ 8 млн
8
Китано Сота
Пол
22
€ 6 млн
35
Линдстрем Йеспер
Пол
26
€ 4 млн
7
Тохумджу Умут
Пол
22
€ 3.5 млн
31
Шмид Доминик
Пол
28
€ 3 млн
18
Ферачниг Николас
Пол
23
€ 2.5 млн
32
Abubakr Barry
Пол
-
15
Bartosz Mazurek
Пол
-
29
Yerwin Sulbarán
Пол
-
28
Filip Matijašević
Пол
-
19
Конате Карим
Нап
22
€ 12 млн
20
Байду Эдмунд
Нап
20
€ 8 млн
11
Вертессен Йорбе
Нап
25
€ 5 млн
23
Редзич Дамир
Нап
23
€ 4 млн
9
Табакович Харис
Нап
32
€ 3.5 млн
30
Диаките Гауссу
Нап
21
€ 3 млн
43
Агилар Энрике
Нап
19
€ 1.5 млн
9
Онисиво Карим
Нап
34
€ 0.4 млн
Всего игроков: 30, из них вратарей: 2, защитников: 10, полузащитников: 10, нападающих: 8
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