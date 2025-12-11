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Австрия. Бундеслига
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Зальцбург
Новости
€ 83 млн
Зальцбург - новости команды
Зальцбург
Австрия. Бундеслига
Стадион:
Ред Булл Арена
Сайт:
http://www.redbulls.com/soccer/salzburg
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Таблица
Российский вратарь в Австрии вернулся на поле после травмы
7 сентября
Фото
«Лилль» продал фоварда за 60+ миллионов после покупки лучшего бомбардира Эредивизие
1 сентября
«Зальцбург» – «Мьеллбю»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Зальцбург» – «Мьелльбю»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Трансляция
«Мьеллбю» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Мьелльбю» – «Зальцбург»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
19 августа
«Пафос» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 августа 2026
13 августа
«Пафос» – «Зальцбург»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027
12 августа
«Зальцбург» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 августа 2026
6 августа
«Зальцбург» – «Пафос»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026
5 августа
«Ювентус» купил 18-летнего игрока за 40 миллионов
2 августа
Босниец Алайбегович вошел в топ-10 самых молодых авторов гола на ЧМ: обошел Месси и Ямаля, но уступил Сычеву
24 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Фото
Дортмундская «Боруссия» купила защитника за 19,5 миллиона
12 мая
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Лига Европы. «Лион» обыграл ПАОК, «Рома» спасла ничью, «Астон Вилла» вырвала волевую победу и другие результаты
30 января
Трансляция
«Астон Вилла» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2026
29 января
Лига Европы. Победы «Ромы», «Ниццы», «Сельты» и другие результаты
23 января
Трансляция
«Зальцбург» – «Базель»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2026
22 января
Президент «Лацио» жестко ответил на претензии Сарри
9 января
Фото
«Лацио» купил нападающего за 13 миллионов – Сарри сказал, что не знает такого игрока
8 января
Трансляция
«Фрайбург» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 декабря 2025
2025.12.11 21:50
Лига Европы. Победы «Бетиса», «Штутгарта», «Болоньи»; «Лион» забил 6 голов и другие результаты
2025.11.28 01:03
Лига Европы. Поражения «Лилля» и «Селтика», «Порту» сыграл вничью и другие результаты
2025.11.06 22:44
Холанд побил рекорд Лиги чемпионов
2025.11.05 23:54
2
«Зальцбург» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 3.20
2025.11.05 10:22
Лига Европы. Сенсационное поражение «Астон Виллы», «Фенербахче» обыграл «Штутгарт» и другие результаты
2025.10.23 21:48
«Зальцбург» – «Ференцварош»: прогноз и ставки на матч 23 октября 2025 с коэффициентом 2.15
2025.10.22 09:30
Трансляция
«Лион» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября 2025
2025.10.02 20:50
«Реал» повторил необычное достижение «Зальцбурга»
2025.09.30 21:09
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5
Главные новости
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Аленичев официально вернулся к работе тренером впервые за 7 лет
13:54
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Генич поспорил с Аршавиным о статусе топ-клуба у «Спартака»
13:07
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Казахстан впервые примет финал еврокубка
12:53
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Названы стадионы, которые примут финалы Лиги чемпионов в 2028 и 2029 годах
12:44
Объявлены назначения судей на матчи 9-го тура РПЛ
12:28
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Акинфеев сказал, убил ли он целую эпоху вратарей в ЦСКА
11:39
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Генич рассказал о неверной реакции на первый голевой пас Батракова в «Галатасарае»
11:13
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ЦСКА отправит защитника в сербский клуб
10:37
Мостовой – о «Балтике» без Талалаева: «Стало спокойнее, нет выходок, понтов, которые он устраивает»
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Кордоба ответил, нужен ли «Краснодару» Дзюба
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