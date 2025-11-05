6 ноября на «Зальцбург Арене» австрийский гранд принимает голландский «Гоу Эхед Иглс» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Для хозяев этот матч критически важен: три поражения подряд поставили «Зальцбург» на грань вылета. У гостей ситуация лучше – две победы и шанс закрепиться в зоне выхода в плей-офф.

«Зальцбург»

Австрийский клуб показывает контрастную форму: в чемпионате и кубке – три уверенные победы с общим счeтом 10:2, но в еврокубке – сплошные неудачи. После трeх туров в Лиге Европы у команды 0 очков и 7 пропущенных мячей. При этом атака работает без сбоев: в последних 5 матчах команда забила 14 голов, а Петар Ратков с 10 мячами в 20 играх остаeтся главным голеадором. Проблемы же в обороне – хронические: «Зальцбург» пропускает в 12 из 14 последних встреч, и в среднем по 1.40 мяча за матч. Дома клуб забивает стабильно, но не может удержать преимущество.

«Гоу Эхед Иглс»

Голландская команда удивила в еврокубке победой над «Астон Виллой» и уверенным стартом с 6 очками в трeх турах. Тем не менее в Эредивизи результаты нестабильны: поражения от ПСВ и НАК, ничья с «НЕКом». Команда показывает неплохую реализацию моментов – 6 голов за 5 матчей, но слабо действует в защите – 5 пропущенных за тот же период и голы в 7 из 9 последних встреч. Милан Смит (6 голов в 15 играх) остаeтся лидером атак, но большого запаса прочности у команды нет.

Факты о командах

«Зальцбург»

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 12 из 14 последних игр

«Гоу Эхед Иглс»

Пропускает в 7 из 9 последних матчей

В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Победа над «Астон Виллой» в прошлом туре

Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Гоу Эхед Иглс»

«Зальцбург» обязан побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Команда результативна и набрала ход, особенно на своeм поле. Учитывая слабую оборону гостей и общую склонность обеих команд к открытой игре, можно ожидать результативный матч. «Зальцбург» выглядит предпочтительнее, но и «Иглс» вполне способен забить.

Рекомендованные ставки: