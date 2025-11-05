Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зальцбург» – «Гоу Эхед Иглс»: прогноз и ставки на матч 6 ноября 2025 с коэффициентом 3.20

05 ноября 2025 10:19
Зальцбург - Гоу Эхед Иглс
06 нояб. 2025, четверг 20:45 | Лига Европы, 4 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Победа «Зальцбурга» и обе забьют
Сделать ставку

6 ноября на «Зальцбург Арене» австрийский гранд принимает голландский «Гоу Эхед Иглс» в рамках 4-го тура Лиги Европы. Для хозяев этот матч критически важен: три поражения подряд поставили «Зальцбург» на грань вылета. У гостей ситуация лучше – две победы и шанс закрепиться в зоне выхода в плей-офф.

«Зальцбург»

Австрийский клуб показывает контрастную форму: в чемпионате и кубке – три уверенные победы с общим счeтом 10:2, но в еврокубке – сплошные неудачи. После трeх туров в Лиге Европы у команды 0 очков и 7 пропущенных мячей. При этом атака работает без сбоев: в последних 5 матчах команда забила 14 голов, а Петар Ратков с 10 мячами в 20 играх остаeтся главным голеадором. Проблемы же в обороне – хронические: «Зальцбург» пропускает в 12 из 14 последних встреч, и в среднем по 1.40 мяча за матч. Дома клуб забивает стабильно, но не может удержать преимущество.

«Гоу Эхед Иглс»

Голландская команда удивила в еврокубке победой над «Астон Виллой» и уверенным стартом с 6 очками в трeх турах. Тем не менее в Эредивизи результаты нестабильны: поражения от ПСВ и НАК, ничья с «НЕКом». Команда показывает неплохую реализацию моментов – 6 голов за 5 матчей, но слабо действует в защите – 5 пропущенных за тот же период и голы в 7 из 9 последних встреч. Милан Смит (6 голов в 15 играх) остаeтся лидером атак, но большого запаса прочности у команды нет.

Факты о командах

«Зальцбург»

  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 12 из 14 последних игр

«Гоу Эхед Иглс»

  • Пропускает в 7 из 9 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Победа над «Астон Виллой» в прошлом туре
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Зальцбург» – «Гоу Эхед Иглс»

«Зальцбург» обязан побеждать, чтобы сохранить шансы на выход из группы. Команда результативна и набрала ход, особенно на своeм поле. Учитывая слабую оборону гостей и общую склонность обеих команд к открытой игре, можно ожидать результативный матч. «Зальцбург» выглядит предпочтительнее, но и «Иглс» вполне способен забить.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Зальцбурга» и обе забьют – коэффициент 3.20
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.77

3.20
Победа «Зальцбурга» и обе забьют
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Гоу Эхед Иглс Зальцбург
Другие прогнозы
14.11.2025
22:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 9 тур
Словакия - Северная Ирландия
Победа Словакии
14.11.2025
22:45
1.70
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Гибралтар - Черногория
Победа Черногории
14.11.2025
22:45
1.48
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 9 тур
Хорватия - Фарерские острова
Победа Хорватии с форой (-1.5)
15.11.2025
08:00
2.10
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск - Енисей
Победа «СКА-Хабаровск»
15.11.2025
15:00
1.60
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, группа A, 9 тур
Динамо Ставрополь - Ростов-2
Победа «Динамо Ставрополь»
15.11.2025
15:30
1.62
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Торпедо - Ротор
Фора (+1) на «Торпедо»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 