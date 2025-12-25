Во втором туре группового этапа Кубка Африки сборные Анголы и Зимбабве проведут ключевой матч в борьбе за выход из группы. Обе команды стартовали с поражений с минимальной разницей и теперь вынуждены играть на результат, так как очередная неудача заметно снизит шансы на продолжение борьбы в турнире. С учетом турнирной ситуации встреча обещает быть напряженной и прагматичной.

Ангола

Сборная Анголы в первом туре уступила ЮАР со счетом 1:2, при этом команда выглядела конкурентоспособно и создала ряд опасных моментов. В последних пяти матчах Ангола забила 8 мячей, однако оборона остается уязвимой – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Команда пропускает в четырех матчах подряд, но при этом стабильно находит путь к воротам соперника, забивая в трех последних встречах. В атаке Ангола действует достаточно вариативно, но нередко теряет концентрацию при позиционной защите.

Зимбабве

Зимбабве также начала турнир с поражения, уступив Египту 1:2. Команда старается играть осторожно, но реализация моментов остается слабым местом. В последних пяти матчах сборная забила лишь 4 гола, пропустив 7. При этом Зимбабве забивает в трех матчах подряд, что говорит о постепенном улучшении игры впереди. Основная проблема команды – низкая эффективность в завершающей стадии атак и частые позиционные ошибки в обороне.

Факты о командах

Ангола

Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)

Пропускает в среднем 1.40 гола за матч

Забивает в 3 последних матчах

Забивала в 3 последних матчах против Зимбабве

Зимбабве