Ангола – Зимбабве: прогноз и ставки на матч 26 декабря 2025 с коэффициентом 1.85

25 декабря 2025 9:51
Ангола - Зимбабве
26 дек. 2025, пятница 15:30 | Кубок африканских наций, группа B, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа Анголы
Сделать ставку

Во втором туре группового этапа Кубка Африки сборные Анголы и Зимбабве проведут ключевой матч в борьбе за выход из группы. Обе команды стартовали с поражений с минимальной разницей и теперь вынуждены играть на результат, так как очередная неудача заметно снизит шансы на продолжение борьбы в турнире. С учетом турнирной ситуации встреча обещает быть напряженной и прагматичной.

Ангола

Сборная Анголы в первом туре уступила ЮАР со счетом 1:2, при этом команда выглядела конкурентоспособно и создала ряд опасных моментов. В последних пяти матчах Ангола забила 8 мячей, однако оборона остается уязвимой – 7 пропущенных голов за тот же отрезок. Команда пропускает в четырех матчах подряд, но при этом стабильно находит путь к воротам соперника, забивая в трех последних встречах. В атаке Ангола действует достаточно вариативно, но нередко теряет концентрацию при позиционной защите.

Зимбабве

Зимбабве также начала турнир с поражения, уступив Египту 1:2. Команда старается играть осторожно, но реализация моментов остается слабым местом. В последних пяти матчах сборная забила лишь 4 гола, пропустив 7. При этом Зимбабве забивает в трех матчах подряд, что говорит о постепенном улучшении игры впереди. Основная проблема команды – низкая эффективность в завершающей стадии атак и частые позиционные ошибки в обороне.

Факты о командах

Ангола

  • Забивает в среднем 1.60 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Забивает в 3 последних матчах
  • Забивала в 3 последних матчах против Зимбабве

Зимбабве

  • Забивает в среднем 0.80 гола за матч (последние 5 игр)
  • Пропускает в среднем 1.40 гола за матч
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 3 последних матчах

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Кубок африканских наций, 2 тур
Ангола
1 : 1
26.12.2025
Зимбабве

Прогноз на матч Ангола – Зимбабве

С учетом текущей формы обеих сборных Ангола выглядит немного предпочтительнее за счет более стабильной игры в атаке и лучшей результативности. Зимбабве способна навязать борьбу, но ее атакующего потенциала может не хватить для полноценного контроля игры. Вероятен матч с умеренным количеством голов, где Ангола будет чаще владеть инициативой и иметь больше шансов склонить исход встречи в свою пользу.

Рекомендованные ставки:

  • Победа Анголы – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.85
Победа Анголы
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Кубок африканских наций Зимбабве Ангола
