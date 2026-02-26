27 февраля в рамках 25 тура Эредивизи «Телстар» примет «НАК». Соперники находятся рядом в нижней части таблицы, и встреча напрямую влияет на борьбу за сохранение места в лиге. «Телстар» давно не побеждает, но при этом регулярно забивает, тогда как «НАК» набрал несколько важных очков в последних турах и выглядит более собранным в обороне. По цифрам матч читается как напряженный, с высокой вероятностью голов с обеих сторон.

«Телстар»

«Телстар» после 24 туров набрал 18 очков и занимает 17 место. В прошлом матче команда уступила «Фейеноорду» (1:2), а безвыигрышная серия в чемпионате достигла семи встреч. При этом атака на коротком отрезке работает стабильно: в четырех последних матчах Эредивизи «Телстар» обязательно забивает, а в последних пяти играх забито 6 мячей. Главная проблема – оборона: команда пропускает в семи последних матчах лиги и уже 10 игр подряд в целом, а за последние пять встреч пропустила 9 раз.

«НАК»

«НАК» после 24 туров имеет 22 очка и идет на 16 месте. В прошлом туре команда обыграла «Волендам» (1:0) и улучшила положение в таблице. На отрезке последних пяти матчей показатели более ровные, чем у соперника: 6 забитых и 6 пропущенных. По результатам видно, что «НАК» способен играть прагматично и набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, но полностью надежной оборону назвать сложно – в среднем 1.20 пропущенного мяча за игру на отрезке последних пяти встреч.

Факты о командах:

«Телстар»

18 очков после 24 туров и 17 место в таблице

Не выигрывает в 7 последних матчах Эредивизи

Забивает в 4 последних матчах Эредивизи и в 5 матчах подряд в целом

Пропускает в 7 последних матчах Эредивизи и в 10 матчах подряд в целом

В последних 5 играх: 6 забито и 9 пропущено

«Телстар» забивает в 8 последних матчах против «НАК»

«НАК»

22 очка после 24 туров и 16 место в таблице

В последних 5 играх: 6 забито и 6 пропущено

Забивает в 5 из 7 последних матчей

«НАК» забивает в 10 из 12 последних матчей против «Телстара»

Прогноз на матч «Телстар» – «НАК»

Обе команды находятся в зоне напряжения, где цена ошибки особенно высока. «Телстар» проигрывает по результатам, но стабильно находит свои моменты и забивает практически в каждом туре, при этом оборона регулярно дает сбои. «НАК» выглядит более организованно и на короткой дистанции показывает равновесие по голам, но тоже не относится к командам с надежной защитой. С учетом серий на голы и статистики личных встреч логично ждать обмена мячами, а более осторожный вариант – ставка на общий тотал.

Рекомендованные ставки: