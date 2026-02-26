Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Телстар» – «НАК»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

26 февраля 2026 9:04
Телстар - НАК Бреда
27 февр. 2026, пятница 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

27 февраля в рамках 25 тура Эредивизи «Телстар» примет «НАК». Соперники находятся рядом в нижней части таблицы, и встреча напрямую влияет на борьбу за сохранение места в лиге. «Телстар» давно не побеждает, но при этом регулярно забивает, тогда как «НАК» набрал несколько важных очков в последних турах и выглядит более собранным в обороне. По цифрам матч читается как напряженный, с высокой вероятностью голов с обеих сторон.

«Телстар»

«Телстар» после 24 туров набрал 18 очков и занимает 17 место. В прошлом матче команда уступила «Фейеноорду» (1:2), а безвыигрышная серия в чемпионате достигла семи встреч. При этом атака на коротком отрезке работает стабильно: в четырех последних матчах Эредивизи «Телстар» обязательно забивает, а в последних пяти играх забито 6 мячей. Главная проблема – оборона: команда пропускает в семи последних матчах лиги и уже 10 игр подряд в целом, а за последние пять встреч пропустила 9 раз.

«НАК»

«НАК» после 24 туров имеет 22 очка и идет на 16 месте. В прошлом туре команда обыграла «Волендам» (1:0) и улучшила положение в таблице. На отрезке последних пяти матчей показатели более ровные, чем у соперника: 6 забитых и 6 пропущенных. По результатам видно, что «НАК» способен играть прагматично и набирать очки в матчах с прямыми конкурентами, но полностью надежной оборону назвать сложно – в среднем 1.20 пропущенного мяча за игру на отрезке последних пяти встреч.

Факты о командах:

«Телстар»

  • 18 очков после 24 туров и 17 место в таблице
  • Не выигрывает в 7 последних матчах Эредивизи
  • Забивает в 4 последних матчах Эредивизи и в 5 матчах подряд в целом
  • Пропускает в 7 последних матчах Эредивизи и в 10 матчах подряд в целом
  • В последних 5 играх: 6 забито и 9 пропущено
  • «Телстар» забивает в 8 последних матчах против «НАК»

«НАК»

  • 22 очка после 24 туров и 16 место в таблице
  • В последних 5 играх: 6 забито и 6 пропущено
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • «НАК» забивает в 10 из 12 последних матчей против «Телстара»

Прогноз на матч «Телстар» – «НАК»

Обе команды находятся в зоне напряжения, где цена ошибки особенно высока. «Телстар» проигрывает по результатам, но стабильно находит свои моменты и забивает практически в каждом туре, при этом оборона регулярно дает сбои. «НАК» выглядит более организованно и на короткой дистанции показывает равновесие по голам, но тоже не относится к командам с надежной защитой. С учетом серий на голы и статистики личных встреч логично ждать обмена мячами, а более осторожный вариант – ставка на общий тотал.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Обе забьют – да

1.75
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие НАК Бреда Телстар
Другие прогнозы
27.02.2026
16:30
1.55
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Шахтер - Верес
Фора «Шахтера» (–1.5)
27.02.2026
18:00
2.18
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
КАМАЗ - Арсенал
Тотал больше 2.5
27.02.2026
19:30
1.50
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит - Балтика
Фора «Балтики» (+1.5)
27.02.2026
22:00
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Хазм - Аль-Иттифак
Тотал больше 2.5
27.02.2026
22:00
1.75
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Телстар - НАК Бреда
Тотал больше 2.5
27.02.2026
22:00
1.90
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Иттихад - Халидж
Победа «Аль-Иттихада» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 