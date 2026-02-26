27 февраля в рамках 24 тура Высшей лиги «Аль-Хазм» сыграет с «Аль-Иттифаком». Хозяева находятся в нижней части таблицы и регулярно пропускают, но цепляются за очки дома. Гости идут рядом с верхней группой, при этом в последних турах их результаты стали менее стабильными, а оборона тоже допускает ошибки. На фоне статистики личных встреч матч выглядит перспективно для ставок на голы.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» после 23 туров набрал 25 очков и занимает 13 место. В прошлом матче команда сыграла 1:1 с «Аль-Иттихадом», но общий фон по обороне остается проблемным: «Аль-Хазм» пропускает в 13 матчах чемпионата подряд. На отрезке последних пяти встреч команда забила 4 мяча и пропустила 9, то есть в среднем пропускает 1.80 гола за игру, при этом атакующая эффективность заметно ниже – 0.80 гола в среднем за матч.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» занимает 7 место с 38 очками после 23 туров. В прошлом туре команда крупно проиграла «Аль-Кадисии» (0:4), а в целом в последних матчах оборона стала уязвимой: «Аль-Иттифак» пропускает в трех турах подряд. За последние пять игр команда забила 7 мячей и пропустила 9, что по средним значениям дает 1.40 гола забито и 1.80 пропущено за матч.

Факты о командах:

«Аль-Хазм»

25 очков после 23 туров и 13 место в таблице

Пропускает в 13 матчах чемпионата подряд

В последних 5 играх: 4 забито и 9 пропущено

В среднем 1.80 пропущенного гола за игру за последние 5 матчей

В среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

«Аль-Иттифак»

38 очков после 23 туров и 7 место в таблице

Пропускает в 3 последних матчах

В последних 5 играх: 7 забито и 9 пропущено

В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей

Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Высшей лиги

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Иттифак»

Обе команды подходят к встрече с явными проблемами в обороне. «Аль-Хазм» пропускает уже 13 матчей подряд, а «Аль-Иттифак» на отрезке последних туров тоже стабильно допускает моменты у своих ворот. При этом статистика очных встреч дополнительно поддерживает сценарий с голами: «Аль-Иттифак» забивает «Аль-Хазму» в 17 матчах подряд. На таком фоне ставка на результативность выглядит наиболее логичной, особенно с учетом того, что гости в атаке на текущем отрезке эффективнее хозяев.

Рекомендованные ставки: