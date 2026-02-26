Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Хазм» – «Аль-Иттифак»: прогноз и ставки на матч 27 февраля 2026 с коэффициентом 1.75

26 февраля 2026 9:05
Аль-Хазм - Аль-Иттифак
27 февр. 2026, пятница 22:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.75
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

27 февраля в рамках 24 тура Высшей лиги «Аль-Хазм» сыграет с «Аль-Иттифаком». Хозяева находятся в нижней части таблицы и регулярно пропускают, но цепляются за очки дома. Гости идут рядом с верхней группой, при этом в последних турах их результаты стали менее стабильными, а оборона тоже допускает ошибки. На фоне статистики личных встреч матч выглядит перспективно для ставок на голы.

«Аль-Хазм»

«Аль-Хазм» после 23 туров набрал 25 очков и занимает 13 место. В прошлом матче команда сыграла 1:1 с «Аль-Иттихадом», но общий фон по обороне остается проблемным: «Аль-Хазм» пропускает в 13 матчах чемпионата подряд. На отрезке последних пяти встреч команда забила 4 мяча и пропустила 9, то есть в среднем пропускает 1.80 гола за игру, при этом атакующая эффективность заметно ниже – 0.80 гола в среднем за матч.

«Аль-Иттифак»

«Аль-Иттифак» занимает 7 место с 38 очками после 23 туров. В прошлом туре команда крупно проиграла «Аль-Кадисии» (0:4), а в целом в последних матчах оборона стала уязвимой: «Аль-Иттифак» пропускает в трех турах подряд. За последние пять игр команда забила 7 мячей и пропустила 9, что по средним значениям дает 1.40 гола забито и 1.80 пропущено за матч.

Факты о командах:

«Аль-Хазм»

  • 25 очков после 23 туров и 13 место в таблице
  • Пропускает в 13 матчах чемпионата подряд
  • В последних 5 играх: 4 забито и 9 пропущено
  • В среднем 1.80 пропущенного гола за игру за последние 5 матчей
  • В среднем 0.80 гола за игру за последние 5 матчей

«Аль-Иттифак»

  • 38 очков после 23 туров и 7 место в таблице
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В последних 5 играх: 7 забито и 9 пропущено
  • В среднем 1.40 гола за игру за последние 5 матчей
  • Проигрывает в 3 последних гостевых матчах Высшей лиги

Прогноз на матч «Аль-Хазм» – «Аль-Иттифак»

Обе команды подходят к встрече с явными проблемами в обороне. «Аль-Хазм» пропускает уже 13 матчей подряд, а «Аль-Иттифак» на отрезке последних туров тоже стабильно допускает моменты у своих ворот. При этом статистика очных встреч дополнительно поддерживает сценарий с голами: «Аль-Иттифак» забивает «Аль-Хазму» в 17 матчах подряд. На таком фоне ставка на результативность выглядит наиболее логичной, особенно с учетом того, что гости в атаке на текущем отрезке эффективнее хозяев.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.75
  • Фора «Аль-Иттифака» (-1)

1.75
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттифак Аль-Хазм
Другие прогнозы
27.02.2026
16:30
1.55
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Шахтер - Верес
Фора «Шахтера» (–1.5)
27.02.2026
18:00
2.18
Россия. PARI Первая лига, 22 тур
КАМАЗ - Арсенал
Тотал больше 2.5
27.02.2026
19:30
1.50
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Зенит - Балтика
Фора «Балтики» (+1.5)
27.02.2026
22:00
1.75
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Хазм - Аль-Иттифак
Тотал больше 2.5
27.02.2026
22:00
1.75
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Телстар - НАК Бреда
Тотал больше 2.5
27.02.2026
22:00
1.90
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Иттихад - Халидж
Победа «Аль-Иттихада» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 