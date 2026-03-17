«Кудровка» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 18 марта 2026 с коэффициентом 1.8

17 марта 2026 8:17
Кудровка - Полесье
18 мар. 2026, среда 19:00 | Украина. Премьер-лига, 21 тур
1.80
Тотал меньше 2.5 голов
18 марта в 21-м туре украинской Премьер-лиги «Кудровка» примет «Полесье». Это противостояние середняка, находящегося на длительной беспроигрышной серии, и одного из лидеров чемпионата, демонстрирующего мощную атаку. Хозяева неуступчивы дома, гости имеют историческое преимущество.

«Кудровка»

Хозяева занимают 11-е место и находятся в отличной форме, не проигрывая в 5 последних матчах. Команда играет вничью в 4 последних домашних матчах и демонстрирует среднюю атаку (1.20 гола в среднем за последние 5 игр). Оборона «Кудровки» надежна – всего 1.00 пропуска в среднем. Хозяева забивают в 5 из 7 последних матчей и выглядят очень уверенно на своем поле.

«Полесье»

Житомирцы занимают 3-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 5 последних матчах и в 13 последних в целом. Команда показывает впечатляющую результативность: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 мячей). Николай Гайдучик с 9 голами – лидер атак. Оборона «Полесья» надежна – всего 1.00 пропуска в среднем. Гости выиграли первый матч у «Кудровки» (2:0).

Факты о командах

«Кудровка»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах.
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • 11-е место в турнире (21 очко).

«Полесье»

  • Забивает в 5 последних матчах (2.20 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • Выиграл первый матч у «Кудровки» (2:0).
  • 3-е место в турнире (39 очков).

Прогноз на матч «Кудровка» – «Полесье»

«Кудровка» будет играть от обороны, рассчитывая на домашние стены. «Полесье» мощно атакует и имеет историческое преимущество. Учитывая, что гости находятся в отличной форме и уже обыгрывали соперника в этом сезоне, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Полесья» с минимальным счетом.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70.
  • Победа «Полесья» – коэффициент 1.45.

Автор: Орлов Максим
Украина. Премьер-лига Полесье Кудровка
