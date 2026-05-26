27 мая в рамках 10-го тура Второй лиги Б встретятся «Волна» Ковернино и «Ротор-2». Хозяева занимают 2-е место с 24 очками и побеждают в 4 последних матчах подряд. Гости – 11-е место с 10 очками, середняк без особых задач. «Волна» находится в отличной форме и штампует победы.

«Волна» Ковернино

Ковернинский коллектив подходит к матчу в прекрасном настроении – четыре победы подряд. Разгром «Кванта» (2:0) в прошлом туре стал очередным подтверждением того, что «Волна» умеет добиваться результата даже в непростых выездных условиях. Команда забивает в 10 последних матчах подряд, демонстрируя феноменальную стабильность в атаке – 9 голов за последние 5 игр (1.80 в среднем). Гоча Гогричиани (5 голов в 6 матчах) находится в блестящей форме и является настоящей головной болью для защитников.

Оборона также действует надeжно – всего 3 пропущенных мяча за 5 последних матчей (0.60 в среднем). «Волна» сбалансирована и уверена в своих силах. Дома команда чувствует себя комфортно, а текущая форма позволяет рассчитывать на очередную победу.

«Ротор-2»

Волгоградский дубль переживает непростой сезон – 11-е место, всего 10 очков после 9 туров. Разгромное поражение от «Рязани» (0:3) в прошлом туре стало настоящей катастрофой и обнажило все проблемы команды. Атака практически не работает – всего 4 гола за последние 5 матчей (0.80 в среднем), а Михаил Харлан (1 гол) не может тащить команду в одиночку.

Оборона «Ротора-2» ещe держится (1.00 пропущенный в среднем), но против такой атаки, как у «Волны», этого явно недостаточно. Гости уже потеряли мотивацию и вряд ли смогут навязать борьбу лидеру группы.

Факты о командах:

«Волна» Ковернино

Занимает 2-е место, 24 очка после 9 туров

Четыре победы подряд – отличная форма

Забивает в 10 последних матчах подряд

Оборона – 0.60 пропущенных за последние 5 игр

В среднем: 1.80 забито, 0.60 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Гоча Гогричиани (5 голов в 6 матчах)

«Ротор-2»

Занимает 11-е место, 10 очков после 9 туров

Разгром от «Рязани» 0:3 в прошлом туре

В среднем: 0.80 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Михаил Харлан (1 гол)

Прогноз на матч «Волна» Ковернино – «Ротор-2»

«Волна» находится на подъeме – четыре победы подряд, 10 матчей с забитыми голами, надeжная оборона. «Ротор-2» – середняк, который после разгрома от «Рязани» выглядит потерянным.

Класс и форма хозяев настолько выше, что у гостей практически нет шансов. «Волна» спокойно доведeт матч до победы, а «Ротор-2» вряд ли сможет забить – оборона ковернинцев слишком надeжна. Ожидаем уверенную победу фаворита с сухим счeтом.

Рекомендованные ставки: