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«Алтай» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 27 мая 2026 с коэффициентом 1.6

26 мая 2026 8:27
Алтай - Астана
27 мая 2026, среда 14:00 | Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Перейти в онлайн матча
1.60
Тотал матча меньше 2.5
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27 мая в рамках 12-го тура казахстанской Премьер-лиги встретятся «Алтай» и «Астана». Хозяева занимают предпоследнее 14-е место с 8 очками – зона вылета. Гости располагаются на 4-й строчке с 18 очками – борьба за еврокубки. Класс и мотивация на стороне астанчан, но их гостевые проблемы вызывают вопросы.

«Алтай»

«Алтай» в зоне вылета – 14-е место, 8 очков. Команда не может выиграть дома 6 матчей подряд. Атака катастрофическая: 3 гола за последние 5 игр (0.60 в среднем). Елисей Горшунов (2 гола) – лучший бомбардир, что говорит о глубочайших проблемах.

Оборона ещe держится – 0.80 пропущенных, и пропускают в 3 последних матчах. Но при такой атаке даже хорошая оборона не спасает. В прошлом туре «Алтай» уступил «Окжетпесу» (0:1) – типичный матч для аутсайдера.

«Астана»

«Астана» – 4-е место, борьба за еврокубки. Атака работает средне – 1.20 гола за игру, Иван Башич (3 гола) – главная звезда. В последнем туре разгромили «Улытау» (3:0) – хороший задел.

Но есть огромная проблема: «Астана» не может выиграть в гостях 6 последних матчей подряд! Это кошмарная серия для клуба такого уровня. Пропускают в 9 из 11 последних матчей – оборона далека от идеала.

Факты о командах:

«Алтай»

  • Занимает 14-е место, 8 очков – зона вылета
  • Шесть матчей без побед дома
  • Атака – 0.60 гола за игру
  • Пропускает в 3 последних матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Елисей Горшунов (2 гола)

«Астана»

  • Занимает 4-е место, 18 очков – борьба за еврокубки
  • Шесть матчей без побед в гостях
  • Пропускает в 9 из 11 последних матчей
  • В среднем: 1.20 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучший бомбардир: Иван Башич (3 гола)

История личных встреч

  • Единственная личная встреча (Кубок, 2019) – ничья 1:1, победа «Алтая» по пенальти

Прогноз на матч «Алтай» – «Астана»

«Алтай» – аутсайдер с мeртвой атакой. «Астана» – явный фаворит по составу и турнирному положению. Но гостевые проблемы «Астаны» (6 матчей без побед на выезде) могут сыграть злую шутку.

«Астана» разгромила «Улытау» в прошлом туре, но в гостях они теряют очки даже с аутсайдерами. «Алтай» не забивает, но и пропускает мало (0.80). Скорее всего, гости добьются минимальной победы за счeт класса или матч закончится скучной ничьей. Голов будет мало.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал матча меньше 2.5 – коэффициент 1.6
  • Астана не проиграет (X2)

1.60
Тотал матча меньше 2.5
Сделать ставку
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Автор: Гроховский Сергей
Казахстан. Премьер-лига Астана Алтай
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