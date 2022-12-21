- 21 декабря 2022
- 19:55 Казахстанский журналист: «Эшуорт занимается в «Спартаке» впариванием знакомых игроков и рубит с этого процент» 5
- 13 сентября 2022
- 12:32 Фото Экс-тренер ЦСКА Бабаян возглавил «Астану»
- 7 сентября 2022
- 11:41 Фото «Урал» объявил о трансфере нидерландца Влута
- 6 сентября 2022
- 15:57 «Урал» выкупил нападающего «Астаны» 1
- 22 июля 2022
- 23:39 Фанаты «Астаны» обратились в правительство Казахстана с просьбой отстранить директора клуба
- 20 июля 2022
- 09:14 «Астана» не может вылететь на матч с «Ракувом». Он завтра 1
- 26 июня 2022
- 22:37 Фото Фанат «Актобе» получит пожизненный абонемент от клуба. Он смотрел за игрой команды через стадионную щель 1
- 19:46 Фото Фанат «Актобе» не смог купить билет на матч с «Астаной» и смотрел футбол через стадионную щель 3
- 9 февраля 2022
- 12:56 Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Астану», самарцы на сборах ни разу не проиграли 3
- 5 января 2022
- 07:15 «Астана» ведет переговоры о возвращении Деспотовича («СпортРадар.kz»)
- 18 ноября 2021
- 07:40 Гендиректор «Астаны»: «Возвращение Бабаяна из ЦСКА? Вопрос открытый» 3
- 17 ноября 2021
- 18:31 «Астана» ищет тренера после ухода Тихонова и хочет вернуть Бабаяна из ЦСКА 2
- 5 ноября 2021
- 18:34 «Астана» объявила об отставке Тихонова 3
- 30 октября 2021
- 10:47 Тихонов – о дисквалификации: «Готовлю «Астану» я. По поводу апелляции думаем»
- 29 октября 2021
- 11:59 «Излишне строгое решение». «Астана» – об отстранении Тихонова на два года
- 27 октября 2021
- 16:46 Тихонов – об отстранении от футбола: «Решение уйти с поля принимала команда, я согласился» 7
- 16:36 Тихонов дисквалифицирован на два года в Казахстане. Он увел «Астану» в раздевалку из-за судейства в матче с «Кайратом» 10
- 1 октября 2021
- 13:25 Тихонов может возглавить «Актобе» 3
- 6 июля 2021
- 13:46 «Ростов» интересуется Чуперкой из «Астаны» 3
- 28 мая 2021
- 13:37 Экс-защитник «Урала» и «Тамбова» Ароян перешeл в «Кадис» 3
- 10 апреля 2021
- 19:34 КПЛ. «Астана» Тихонова забила шесть голов «Атырау»
- 3 апреля 2021
- 10:25 «Крылья Советов» отдали Аимбетова в аренду «Астане»
- 10 марта 2021
- 20:57 Тихонов: «Спартак» не отпустил Кутепова в «Астану». Игрок был «за» 3
- 6 марта 2021
- 16:35 Суперкубок Казахстана. «Астана» Тихонова уступила «Тоболу» в серии пенальти
- 13 февраля 2021
- 20:26 Товарищеские матчи. «Арсенал» перед встречей с «Зенитом» сыграл вничью с «Динамо» из Батуми, «Астана» Тихонова победила «Чайку»
- 10 февраля 2021
- 19:30 Товарищеские матчи. «Химки» разгромили «Астану» Тихонова; Погребняк, Евсеев помогли «Уралу» добыть волевую победу над «Зетой»
- 26 января 2021
- 15:45 Деспотович: «После срыва трансфера в «Лос-Анджелес Гэлакси» я хотел бросить футбол. Вместо меня подписали Ибрагимовича»