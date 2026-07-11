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«Астана» – «Актобе»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026

11 июля 2026 9:39
Астана - Актобе
12 июл. 2026, воскресенье 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
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3.05
Ничья
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Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Астана» и «Актобе» пройдет 12 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена». Хозяева занимают пятое место с 26 очками, а гости расположились на шестой строчке, отставая всего на одно очко, поэтому этот матч имеет принципиальное значение для турнирной борьбы. «Астана» в середине недели провела выездной матч Лиги Конференций, что может сказаться на свежести, тогда как «Актобе» подходит к игре в хорошей форме, забивая в среднем 1,6 гола за последние пять встреч. Кто же окажется сильнее в этом противостоянии равных соперников и сможет подняться в таблице?

Кто победит в матче

«Астана» подходит к игре с нестабильной статистикой: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда одержала победы над «Женис» (1:0) и «Динамо Сити» в Лиге Конференций (1:0), но до этого уступила «Актобе» (0:2) на его поле. Лучший бомбардир Рамазан Каримов забил всего четыре гола за сезон, что говорит о низкой индивидуальной результативности. Однако домашняя поддержка и опыт выступлений в еврокубках могут стать решающими факторами. В очных встречах с «Актобе» «Астана» имеет преимущество – три победы, одна ничья и одно поражение в последних пяти матчах, но в последнем очном матче уступила 0:2, что создает определенное психологическое давление.

«Актобе» подходит к игре с более острой атакой: восемь голов в пяти матчах (в среднем 1,6 за игру) и четыре пропущенных (0,8). Команда уверенно обыграла «Астана» в последней встрече (2:0) и в прошлом туре переиграла «Жетысу» (2:1), а также имеет в составе лучшего бомбардира Артура Шушеначева, забившего пять голов в 17 матчах. Гости находятся в хорошей форме и имеют психологическое преимущество после недавней победы над прямым конкурентом. Однако их выездные результаты нестабильны, и в гостях они часто теряют очки.

Итоговый вывод: Обе команды близки по силам, но «Актобе» имеет преимущество в атакующей эффективности и свежести, так как «Астана» провела тяжелый матч в еврокубках в середине недели. Учитывая последнюю очную победу гостей и их более стабильную игру, наиболее вероятным исходом выглядит ничья, которая устроит обе команды, но «Актобе» может рассчитывать и на победу. Наш прогноз – ничья.

Форма и история личных встреч

«Астана» в последних матчах чередует победы с поражениями, а «Актобе» показывает более стабильные результаты в атаке. В очных встречах хозяева имеют историческое преимущество, но последняя игра завершилась уверенной победой гостей (2:0), что может повлиять на расклад сил. Учитывая усталость «Астаны» после еврокубкового матча, ничья выглядит наиболее вероятным исходом.

Личные встречи
62% (24)
13% (5)
26% (10)
67
Забитых мячей
43
1.72
В среднем за матч
1.1
6:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч:  5:3
Самая крупная ничья:  1:1
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Астана
3 : 2
12.07.2026
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Актобе
2 : 0
21.06.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Астана
5 : 3
19.10.2025
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Актобе
0 : 1
22.06.2025
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Астана
2 : 0
27.10.2024
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Актобе
1 : 1
04.05.2024
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Актобе
2 : 0
30.09.2023
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
1 : 4
14.03.2023
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Актобе
4 : 1
26.06.2022
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Астана
1 : 0
17.03.2022
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
2 : 1
18.09.2021
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Актобе
0 : 2
02.05.2021
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 31 тур
Астана
5 : 0
27.10.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Актобе
2 : 3
11.08.2019
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Астана
4 : 1
10.03.2019
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Актобе
1 : 2
07.10.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Актобе
1 : 1
04.08.2018
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Астана
3 : 1
19.05.2018
Актобе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Актобе
0 : 3
11.08.2017
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Актобе
2 : 4
18.06.2017
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Астана
3 : 0
12.04.2017
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Астана
1 : 0
23.10.2016
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Актобе
1 : 2
18.09.2016
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 13 тур
Актобе
0 : 1
29.05.2016
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 3 тур
Астана
1 : 0
03.04.2016
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 32 тур
Астана
1 : 0
08.11.2015
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 23 тур
Актобе
0 : 1
13.08.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 15 тур
Актобе
0 : 0
06.06.2015
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 5 тур
Астана
0 : 0
05.04.2015
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 2 тур
Актобе
3 : 0
05.11.2014
Астана
Казахстан. Финальный раунд, 6 тур
Астана
6 : 1
04.10.2014
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 18 тур
Актобе
1 : 1
27.06.2014
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 8 тур
Астана
1 : 2
27.04.2014
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 9 тур
Астана
1 : 0
27.10.2013
Актобе
Казахстан. Финальный раунд, 5 тур
Актобе
2 : 0
21.09.2013
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Актобе
2 : 1
23.06.2013
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Астана
1 : 2
20.04.2013
Актобе
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Актобе
2 : 1
04.10.2012
Астана
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Астана
1 : 0
27.05.2012
Актобе
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Прогноз на победителя

«Астана» имеет преимущество домашнего поля, но проведенный в середине недели еврокубковый матч может сказаться на физической форме команды, тогда как «Актобе» подходит к игре в более свежем состоянии и с более результативной атакой. Учитывая равенство сил и нестабильность обеих команд, наиболее вероятным исходом является ничья. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,05. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 17 тура Премьер-лиги Казахстана между «Астана» и «Актобе» состоится 12 июля 2026 года в Астане на стадионе «Астана Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени. Матч будет транслировать Fonbet.

«Астана» – «Актобе»: смотреть онлайн

3.05
Ничья
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Актобе Астана
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14.07.2026
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