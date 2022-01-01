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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Актобе
€ 10 млн
Актобе
Актобе
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fc-aktobe.kz/
Тренер:
Штефан Таркович
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Статистика
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Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Трансляция
«Каспий» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 сентября 2026
12 сентября
«Каспий» – «Актобе»: кто победит в матче 26 тура чемпионата Казахстана 2026
11 сентября
Трансляция
«Актобе» – «Женис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
Трансляция
«Иртыш» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2026
30 августа
«Иртыш Павлодар» – «Актобе»: кто победит в матче 24-го тура Премьер-лиги 2026
29 августа
Трансляция
«Кайсар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 августа 2026
15 августа
«Кайсар» – «Актобе»: кто победит в матче 22-го тура чемпионата Казахстана 2026/2027
14 августа
Трансляция
«Атырау» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 августа 2026
9 августа
«Атырау» – «Актобе»: кто победит в матче 10 тура Премьер-лиги 2026
8 августа
Трансляция
«Кызыл-Жар» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026
1 августа
«Кызыл-Жар» – «Актобе»: кто победит в матче 20 тура чемпионата Казахстана 2026
31 июля
«Актобе» – «Окжетпес»: кто победит в матче 19 тура Премьер-лиги 2026
24 июля
Трансляция
«Алтай» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 июля 2026
19 июля
«Алтай» – «Актобе»: кто победит в матче 18 тура Премьер-лиги 2026
18 июля
Трансляция
«Астана» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 июля 2026
12 июля
«Астана» – «Актобе»: кто победит в матче 17 тура Премьер-лиги 2026
11 июля
Трансляция
«Актобе» – «Жетысу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июля 2026
5 июля
«Актобе» – «Жетысу»: кто победит в матче 16 тура Премьер-лиги 2026
4 июля
«Жетысу» – «Актобе»: кто победит в матче 15 тура Премьер-лиги 2026
26 июня
«Актобе» – «Астана»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.65
20 июня
Трансляция
«Актобе» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 июня 2026
14 июня
«Актобе» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.73
13 июня
Трансляция
«Окжетпес» – «Актобе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 мая 2026
28 мая
«Окжетпес» – «Актобе»: прогноз и ставки на матч 28 мая 2026 с коэффициентом 2.45
27 мая
Трансляция
«Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026
23 мая
«Актобе» – «Кызыл-Жар»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.78
22 мая
Трансляция
«Актобе» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
Трансляция
«Актобе» – «Алтай»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 мая 2026
13 мая
«Актобе» – «Алтай»: прогноз и ставки на матч 13 мая 2026 с коэффициентом 2.5
12 мая
Трансляция
«Актобе» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
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