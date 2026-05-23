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  • «Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 15:50
Актобе
23.05.2026, суббота, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
0 : 0
Завершен
Кызыл-Жар
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Актобе
16
Александр Заруцкий
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
31
Адильхан Танжариков
ПЗ
20
Георгий Жуков
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
19
Виталий Латурнус
ЦФ
14
Agustín Pastoriza
ЦФ
11
Артур Шушеначев
ЦФ
23
Ajdin Zeljkovic
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Кызыл-Жар
1
Думитру Челядник
ВР
25
Пламен Галабов
ЦЗ
22
A. Kozlenko
ЦЗ
71
Александр Соколенко
ПЗ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
15
Дамьян Крайсник
ОП
88
Юрий Перцух
ЦП
10
Йоаннес Бьярталид
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
99
Этьен Бойгре
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Актобе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
54
D. Ospan
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
29
M. Kikbaev
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Кызыл-Жар
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
28
Роман Чирков
ЦП
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
7
Оноре Гомис
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
79
Глеб Валгушев
ЦФ
4-1-1-4
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
20
Жуков
80
Кенесов
19
Латурнус
23
11
Шушеначев
14
3-1-2-2-2
1
Челядник
71
Соколенко
22
25
Галабов
15
Крайсник
88
Перцух
10
Бьярталид
9
Адиль
7
Мульдинов
11
Черединов
99
Бойгре
27
Досмагамбетов
29
29
27
Досмагамбетов
19
Латурнус
17
Нани
17
Нани
19
Латурнус
80
Кенесов
12
Топалов
12
Топалов
80
Кенесов
7
Мульдинов
28
Чирков
28
Чирков
7
Мульдинов
11
Черединов
7
Гомис
7
Гомис
11
Черединов
10
Бьярталид
13
Баокен
13
Баокен
10
Бьярталид
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кызыл-Жара», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кызыл-Жар»

«Актобе» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Актобе
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