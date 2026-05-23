Составы команд
Актобе
Актобе
4-1-1-4
16
Заруцкий
27
Досмагамбетов
18
Ордец
23
Эрланов
31
Танжариков
20
Жуков
80
Кенесов
19
Латурнус
23
11
Шушеначев
14
3-1-2-2-2
1
Челядник
71
Соколенко
22
25
Галабов
15
Крайсник
88
Перцух
10
Бьярталид
9
Адиль
7
Мульдинов
11
Черединов
99
Бойгре
27
Досмагамбетов
29
29
27
Досмагамбетов
19
Латурнус
17
Нани
17
Нани
19
Латурнус
80
Кенесов
12
Топалов
12
Топалов
80
Кенесов
7
Мульдинов
28
Чирков
28
Чирков
7
Мульдинов
11
Черединов
7
Гомис
7
Гомис
11
Черединов
10
Бьярталид
13
Баокен
13
Баокен
10
Бьярталид
Остались в запасе
Актобе
Кызыл-Жар
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Главный тренер
Штефан Таркович
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
1
Игорь Трофимец
ВР
52
Sayatkhan Kusainov
ВР
4
Талгат Кусяпов
ЦЗ
54
D. Ospan
ЦЗ
16
Аян Байдавлетов
ОП
49
Nurdaulet Toregali
ЦП
48
Алишер Кенжегулов
ПВ
Остались в запасе
32
Вадим Петров
ВР
39
Санжар Ерниязов
ВР
4
Демият Сламбеков
ЦЗ
27
N. Gubarev
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
28
T. Kurbanov
ЦП
79
Глеб Валгушев
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Актобе - Кызыл-Жар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Актобе» против «Кызыл-Жара», 11-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Актобе» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «Kazsport».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»