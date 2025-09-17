Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Актобе
Иван Ордец
€ 750 тыс
Иван Ордец
Актобе
8 июля 1992 (34), Волноваха
#18 | Защитник
191 см | 82 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Украинский футболист проиграл суд «Динамо»
2025.09.17 18:48
Ордец повторно приостановил контракт с «Динамо» и остался в «Бохуме»
2023.06.19 19:30
1
«Что-то умерло внутри меня»: украинец Ордец раскрыл обстоятельства ухода из «Динамо»
2023.06.10 09:59
11
Бундеслига. «Фрайбург» победил «Бохум» и догнал «Баварию», Ордец вышел на замену
2022.08.26 23:51
Паршивлюк: «Ордец хотел выступать за «Динамо». Он был счастлив в Москве»
2022.07.29 17:44
«Это неуважение к клубам и РПЛ». Семшов – об уходе Ордеца и Бальбуэны из «Динамо»
2022.07.10 18:15
4
Фото
«Бохум» подписал Ордеца. Игрок приостановил контракт с «Динамо»
2022.07.10 12:59
2
Ордец перешел из «Динамо» в «Бохум» (FootBoom)
2022.07.10 11:38
В «Бохуме» отреагировали на новость о переходе Ордеца из «Динамо»
2022.07.08 12:02
Ордец близок к переходу из «Динамо» в «Бохум». Медосмотр – сегодня
2022.07.08 11:56
В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе Ордеца
2022.07.05 15:27
Ордец может приостановить контракт с «Динамо» и уйти в «Базель»
2022.07.05 00:06
4
Ордец покинет «Динамо»: «Вероятность того, что он останется, близка к нулю»
2022.06.24 19:16
Фото
Шварц: «Отъезд Воронина и Ордеца повлиял на «Динамо». Они были важной частью команды»
2022.05.29 20:44
1
Шиманьски, Ордец и Моро летом покинут «Динамо» («Спорт-Экспресс»)
2022.05.06 00:23
3
«Динамо» рассматривает серба Эраковича в качестве замены Ордецу («СЭ»)
2022.05.04 18:47
2
Ракицкий и Ордец могут перейти в «Истанбул»
2022.04.01 17:19
Шварц: «Мы поддерживаем Ордеца. То, что происходит на Украине – сердечная боль»
2022.03.01 22:35
1
Ордец не попал в заявку «Динамо» на матч с «Нижним Новгородом»
2022.03.01 20:10
Ордец остался в Москве. Он не расторг контракт с «Динамо» («РБ Спорт»)
2022.03.01 11:11
Воронин и Ордец покинули Россию («Матч ТВ»)
2022.02.28 18:10
12
Ордец не собирается уходить из «Динамо» на фоне ситуации на Украине
2022.02.26 15:15
1
Украинцы Воронин и Ордец не прибыли на матч с «Химками»
2022.02.26 13:20
4
МИД Украины рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Россию. В РПЛ их пятеро
2022.02.23 11:45
22
Ордец – о Захаряне: «У Арсена огромный талант и потенциал, но он пока ничего не достиг»
2022.02.01 12:59
5
Ордец: «Украина обыграла бы Россию. У нее есть система и стиль»
2022.02.01 09:50
29
Ордец – перед матчем с «Зенитом»: «Сделаем все, чтобы закончить эту часть РПЛ на первом месте»
2021.12.06 10:55
19
Фото
«Динамо» продлило контракт с Ордецом до 2024 года
2021.11.23 12:39
8
Фото
Фернандес, Эджуке и Малком – в символической сборной 11-го тура РПЛ по версии WhoScored
2021.10.18 11:52
11
Защитник Ордец вывел «Динамо» вперед в дерби со «Спартаком»
2021.10.16 19:29
20
1
2
Главные новости
Батракова раскритиковали в Турции, испанские клубы хотят увести Карседо у «Спартака», гневный Моуринью и другие новости
01:00
Сафонов получил худшую оценку среди игроков «ПСЖ» за матч с «Марселем»
00:40
1
Погребняк отреагировал на слова Дзюбы о завершении карьеры
00:30
Лига 1. «ПСЖ» победил «Марсель», Ферран вновь забил, Сафонов – пропустил
Вчера, 23:43
Губерниев подсказал Дзюбе, как именно закончить карьеру
Вчера, 23:23
1
Раскрыты слова Беллингема, которые он кричал в адрес арбитра с «Атлетико»
Вчера, 23:00
Мостовой перечислил клубы, которые разыграют чемпионство в РПЛ
Вчера, 22:47
4
Охрана «Локомотива» не пустила Баринова к игрокам команды
Вчера, 22:34
5
Во Франции раскрыли, какую сумму «Спартак» предлагал за Головина
Вчера, 22:30
6
Моуринью раскритиковал Ла Лигу после поражения от «Атлетико»
Вчера, 22:13
2
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+