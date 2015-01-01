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    Ордец – о Захаряне: «У Арсена огромный талант и потенциал, но он пока ничего не достиг»

    Защитник «Динамо» Иван Ордец высказался об одноклубнике Арсене Захаряне.

    – Как ты реагируешь на то, что его каждую неделю отправляют в «Дортмунд» и «Барселону»?

    – Надеюсь, он об этом не думает. В его возрасте такие вещи реально мешают – голова может кругом пойти!

    Понятно, что у Арсена огромный талант и потенциал. Но их еще нужно правильно раскрыть. По факту парень пока ничего не достиг. Да, пару раз сыграл за сборную, но нужно постоянно прогрессировать дальше, чтобы говорить о таких трансферах.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная цена – 12 млн евро.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +57491

      portero 2 часа назад

      Прогресс Захаряна замедлился, взрослеть надо парню, наглости набираться и прибавлять во всех компонентах.....

      1
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      Рейтинг: +466

      vsolon > portero 14 минут назад

      где ты видел скромного армяна...)

      1
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