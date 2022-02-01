Ордец – о Захаряне: «У Арсена огромный талант и потенциал, но он пока ничего не достиг»

Защитник «Динамо» Иван Ордец высказался об одноклубнике Арсене Захаряне.

– Как ты реагируешь на то, что его каждую неделю отправляют в «Дортмунд» и «Барселону»?

– Надеюсь, он об этом не думает. В его возрасте такие вещи реально мешают – голова может кругом пойти!

Понятно, что у Арсена огромный талант и потенциал. Но их еще нужно правильно раскрыть. По факту парень пока ничего не достиг. Да, пару раз сыграл за сборную, но нужно постоянно прогрессировать дальше, чтобы говорить о таких трансферах.